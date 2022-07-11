https://ria.ru/20220711/obstrel-1801676958.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска за 40 минут выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Пантелеймоновке, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:43

2022-07-11T12:43

2022-07-11T12:54

специальная военная операция на украине

в мире

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Пантелеймоновке, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 10:35 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров;️ 11:15 - н.п. Победа - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/poteri-1801557330.html

пантелеймоновка (горловский район)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пантелеймоновка (горловский район)