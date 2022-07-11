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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/obstrel-1801676958.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Украинские войска за 40 минут выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Пантелеймоновке, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:43
2022-07-11T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Пантелеймоновке, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 10:35 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров;️ 11:15 - н.п. Победа - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/poteri-1801557330.html
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в мире, пантелеймоновка (горловский район)
12:43 11.07.2022 (обновлено: 12:54 11.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк

Украинские войска за 40 минут выпустили 16 снарядов по Пантелеймоновке и Донецку

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Пантелеймоновке, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 10:35 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров;️ 11:15 - н.п. Победа - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПантелеймоновка (Горловский район)
 
 
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