https://ria.ru/20220711/obstrel-1801676958.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Украинские войска за 40 минут выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Пантелеймоновке, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:43
2022-07-11T12:43
2022-07-11T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
пантелеймоновка (горловский район)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_0:30:3220:1841_1920x0_80_0_0_ec23473dd5a1d30ae9379673b4960e6b.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 16 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Пантелеймоновке, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 10:35 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров;️ 11:15 - н.п. Победа - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 11 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/poteri-1801557330.html
пантелеймоновка (горловский район)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_458:0:3187:2047_1920x0_80_0_0_feb6b73ca85bea3b8911bde38b6466c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пантелеймоновка (горловский район)
12:43 11.07.2022 (обновлено: 12:54 11.07.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк
Украинские войска за 40 минут выпустили 16 снарядов по Пантелеймоновке и Донецку