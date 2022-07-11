Рейтинг@Mail.ru
Умер композитор Монти Норман, написавший "Тему Джеймса Бонда" - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220711/norman-1801806394.html
Умер композитор Монти Норман, написавший "Тему Джеймса Бонда"
Умер композитор Монти Норман, написавший "Тему Джеймса Бонда" - РИА Новости, 11.07.2022
Умер композитор Монти Норман, написавший "Тему Джеймса Бонда"
Автор музыкальной темы фильмов о Джеймсе Бонде британский композитор Монти Норман скончался в возрасте 94 лет. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:38
2022-07-11T23:45
культура
джеймс бонд
sunday times
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801813504_12:0:1011:562_1920x0_80_0_0_74e43490a2a8644db6500f861225a261.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автор музыкальной темы фильмов о Джеймсе Бонде британский композитор Монти Норман скончался в возрасте 94 лет."С величайшей печалью мы сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года в результате непродолжительной болезни", - говорится на официальном сайте композитора.Норман родился в лондонском районе Ист-Энд в еврейской семье и получил фамилию Носерович. Он начинал творческую карьеру как вокалист и перешел к сочинению песен в конце 1950-х годов. Молодого композитора наняли, чтобы написать тему для первого фильма о приключениях агента 007 "Доктор Ноу", который появился на экранах в 1962 году.Мелодия, которая сопровождает поворачивающегося и стреляющего прямо в камеру Джеймса Бонда, стала известна всему миру. Она использовалась во всех фильмах бондианы за исключением "Казино "Рояль" (2006).Норман продолжал считаться автором темы, после того как она была заново аранжирована Джоном Барри. В 2001 году он выиграл суд у газеты Sunday Times, настаивавшей на авторстве последнего.
https://ria.ru/20220630/bond-1799213627.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801813504_169:0:918:562_1920x0_80_0_0_85b4362e400cb56e5106c16dc31b35c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джеймс бонд, sunday times, культура, новости культуры
19:38 11.07.2022 (обновлено: 23:45 11.07.2022)
 
Умер композитор Монти Норман, написавший "Тему Джеймса Бонда"

В возрасте 94 умер написавший "Тему Джеймса Бонда" композитор Монти Норман

© Eon Productions Ltd., 1962Кадр из фильма "Доктор Ноу"
Кадр из фильма Доктор Ноу
© Eon Productions Ltd., 1962
Кадр из фильма "Доктор Ноу". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автор музыкальной темы фильмов о Джеймсе Бонде британский композитор Монти Норман скончался в возрасте 94 лет.
"С величайшей печалью мы сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года в результате непродолжительной болезни", - говорится на официальном сайте композитора.
Норман родился в лондонском районе Ист-Энд в еврейской семье и получил фамилию Носерович. Он начинал творческую карьеру как вокалист и перешел к сочинению песен в конце 1950-х годов. Молодого композитора наняли, чтобы написать тему для первого фильма о приключениях агента 007 "Доктор Ноу", который появился на экранах в 1962 году.
Мелодия, которая сопровождает поворачивающегося и стреляющего прямо в камеру Джеймса Бонда, стала известна всему миру. Она использовалась во всех фильмах бондианы за исключением "Казино "Рояль" (2006).
Норман продолжал считаться автором темы, после того как она была заново аранжирована Джоном Барри. В 2001 году он выиграл суд у газеты Sunday Times, настаивавшей на авторстве последнего.
Кадр из фильма Не время умирать
30 июня, 13:26Культура
Образ Джеймса Бонда переосмыслят в следующем фильме
 
КультураДжеймс БондSunday TimesКультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала