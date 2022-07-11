https://ria.ru/20220711/norman-1801806394.html

Умер композитор Монти Норман, написавший "Тему Джеймса Бонда"

Умер композитор Монти Норман, написавший "Тему Джеймса Бонда" - РИА Новости, 11.07.2022

Умер композитор Монти Норман, написавший "Тему Джеймса Бонда"

Автор музыкальной темы фильмов о Джеймсе Бонде британский композитор Монти Норман скончался в возрасте 94 лет. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:38

2022-07-11T19:38

2022-07-11T23:45

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автор музыкальной темы фильмов о Джеймсе Бонде британский композитор Монти Норман скончался в возрасте 94 лет."С величайшей печалью мы сообщаем, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года в результате непродолжительной болезни", - говорится на официальном сайте композитора.Норман родился в лондонском районе Ист-Энд в еврейской семье и получил фамилию Носерович. Он начинал творческую карьеру как вокалист и перешел к сочинению песен в конце 1950-х годов. Молодого композитора наняли, чтобы написать тему для первого фильма о приключениях агента 007 "Доктор Ноу", который появился на экранах в 1962 году.Мелодия, которая сопровождает поворачивающегося и стреляющего прямо в камеру Джеймса Бонда, стала известна всему миру. Она использовалась во всех фильмах бондианы за исключением "Казино "Рояль" (2006).Норман продолжал считаться автором темы, после того как она была заново аранжирована Джоном Барри. В 2001 году он выиграл суд у газеты Sunday Times, настаивавшей на авторстве последнего.

https://ria.ru/20220630/bond-1799213627.html

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джеймс бонд, sunday times, культура, новости культуры