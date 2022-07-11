https://ria.ru/20220711/nenavist-1801601020.html

Украинские националисты в 1930-х годах разжигали ненависть к Польше

Украинские националисты в 1930-х годах разжигали ненависть к Польше - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские националисты в 1930-х годах разжигали ненависть к Польше

Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах на Дальний Восток, не только развернули там антисоветскую деятельность, но и разжигали ненависть к Польше. Это... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T04:33

2022-07-11T04:33

2022-07-11T04:35

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах на Дальний Восток, не только развернули там антисоветскую деятельность, но и разжигали ненависть к Польше. Это следует из документов, рассекреченных УФСБ по Приморью, с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди материалов – фотокопии протоколов допросов активистов "Украинской национальной колонии" (УНК) осенью 1945 года в советской военной контрразведке СМЕРШ.УНК была создана в 1934 году по инициативе эмигрировавших в Маньчжурию украинских националистов. Ее основной задачей была активная борьба против СССР с целью отторжения от Советского Союза Приморья для образования на этой территории украинского националистического государства. В этих целях УНК создала радикальную молодежную антисоветскую националистическую организацию "Украинская Дальневосточная Сечь"."Дальневосточная Сечь" являлась крайне националистической организацией и ориентировалась на немцев, являлась подобием фашистской организации, ненавидела… все польское и в этом направлении проводила свою политическую деятельность", - говорил на допросе бывший в 1936-1939 годах председателем правления УНК Юрий Рой. "Украинская Дальневосточная Сечь" фактически стала филиалом "Организации украинских националистов"*, которую поддерживала гитлеровская военная разведка Абвер.По окончании польско-советской войны по Рижскому мирному договору 1921 года западноукраинские земли отошли к Польше. Варшава там фактически установила оккупационный режим, началось жестокое ополячивание этих территорий, вплоть до помещения украинцев в концлагеря. Летом 1924 года власти Польши официально запретили использовать украинский язык в государственных учреждениях.Недовольные украинцы либо эмигрировали за рубеж, либо вступали в ряды ультраправых объединений - в частности, образованной в 1920 году Украинской войсковой организации и созданной на ее базе в 1929 году ОУН*.Ограничение прав украинского меньшинства способствовало радикализации части населения Галиции и Волыни, раскручиванию маховика межнационального насилия. Впоследствии, в годы Второй мировой войны, это привело к геноциду польских жителей Западной Украины украинскими националистами.Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220710/mazepa-1801483218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, украина