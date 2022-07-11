https://ria.ru/20220711/nanometr-1801668389.html
Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году
Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году - РИА Новости, 11.07.2022
Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году
Business Korea со ссылкой на источники в отрасли. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:23
2022-07-11T12:23
2022-07-11T12:23
наука
технологии
samsung group
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592762751_0:315:1440:1125_1920x0_80_0_0_b874249856206e145684f3231a65109f.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Компания Samsung намерена создать смартфон, оснащенный чипом на 3-нанометровом техпроцессе. Об этом сообщает Business Korea со ссылкой на источники в отрасли.В Samsung развернули первых чипов, созданных с применением нового техпроцесса. "Первая волна" процессоров предназначена китайским разработчикам ускорителей, применяемых при добыче криптовалют. Их производство в небольших количествах налажено на опытной линии в корейском Хвасоне.Второе поколение процессоров с 3-нм будет освоено в следующем году. Еще через год будут представлены мобильные процессоры, которые будут основаны на нем — речь идет о флагманских устройствах Samsung Galaxy S.Компания Samsung первой освоила производство 3-нм чипов — главный конкурент тайваньский TSMC наладит выпуск аналогичной продукции лишь к концу 2022 года.
https://ria.ru/20211209/elbrus-1762929429.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592762751_0:180:1440:1260_1920x0_80_0_0_4abbbb663edc0911e1e3ac5ef9f31e5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, samsung group