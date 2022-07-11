https://ria.ru/20220711/nanometr-1801668389.html

Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году

Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году - РИА Новости, 11.07.2022

Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году

Business Korea со ссылкой на источники в отрасли. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:23

2022-07-11T12:23

2022-07-11T12:23

наука

технологии

samsung group

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Компания Samsung намерена создать смартфон, оснащенный чипом на 3-нанометровом техпроцессе. Об этом сообщает Business Korea со ссылкой на источники в отрасли.В Samsung развернули первых чипов, созданных с применением нового техпроцесса. "Первая волна" процессоров предназначена китайским разработчикам ускорителей, применяемых при добыче криптовалют. Их производство в небольших количествах налажено на опытной линии в корейском Хвасоне.Второе поколение процессоров с 3-нм будет освоено в следующем году. Еще через год будут представлены мобильные процессоры, которые будут основаны на нем — речь идет о флагманских устройствах Samsung Galaxy S.Компания Samsung первой освоила производство 3-нм чипов — главный конкурент тайваньский TSMC наладит выпуск аналогичной продукции лишь к концу 2022 года.

https://ria.ru/20211209/elbrus-1762929429.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, samsung group