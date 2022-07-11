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Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году - РИА Новости, 11.07.2022
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Наука
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Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году
Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году - РИА Новости, 11.07.2022
Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году
Business Korea со ссылкой на источники в отрасли. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:23
2022-07-11T12:23
наука
технологии
samsung group
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Компания Samsung намерена создать смартфон, оснащенный чипом на 3-нанометровом техпроцессе. Об этом сообщает Business Korea со ссылкой на источники в отрасли.В Samsung развернули первых чипов, созданных с применением нового техпроцесса. "Первая волна" процессоров предназначена китайским разработчикам ускорителей, применяемых при добыче криптовалют. Их производство в небольших количествах налажено на опытной линии в корейском Хвасоне.Второе поколение процессоров с 3-нм будет освоено в следующем году. Еще через год будут представлены мобильные процессоры, которые будут основаны на нем — речь идет о флагманских устройствах Samsung Galaxy S.Компания Samsung первой освоила производство 3-нм чипов — главный конкурент тайваньский TSMC наладит выпуск аналогичной продукции лишь к концу 2022 года.
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технологии, samsung group
12:23 11.07.2022
 

Смартфоны с новыми процессорами появятся в 2024 году

© SamsungSamsung Exynos 2100
Samsung Exynos 2100
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Компания Samsung намерена создать смартфон, оснащенный чипом на 3-нанометровом техпроцессе. Об этом сообщает Business Korea со ссылкой на источники в отрасли.
В Samsung развернули первых чипов, созданных с применением нового техпроцесса. "Первая волна" процессоров предназначена китайским разработчикам ускорителей, применяемых при добыче криптовалют. Их производство в небольших количествах налажено на опытной линии в корейском Хвасоне.
Второе поколение процессоров с 3-нм будет освоено в следующем году. Еще через год будут представлены мобильные процессоры, которые будут основаны на нем — речь идет о флагманских устройствах Samsung Galaxy S.
Компания Samsung первой освоила производство 3-нм чипов — главный конкурент тайваньский TSMC наладит выпуск аналогичной продукции лишь к концу 2022 года.
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