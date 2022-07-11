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Силы ЛНР уничтожили около 40 процентов состава батальона Калиновский - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/naemniki-1801836265.html
Силы ЛНР уничтожили около 40 процентов состава батальона Калиновский
Силы ЛНР уничтожили около 40 процентов состава батальона Калиновский - РИА Новости, 11.07.2022
Силы ЛНР уничтожили около 40 процентов состава батальона Калиновский
Порядка 40% состава так называемого батальона Калиновского, куда входили наемники – выходцы из Белоруссии - уничтожено в Донбассе, заявил РИА Новости помощник... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:35
2022-07-11T23:35
специальная военная операция на украине
белоруссия
донбасс
луганская народная республика
мвд белоруссии
украина
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Порядка 40% состава так называемого батальона Калиновского, куда входили наемники – выходцы из Белоруссии - уничтожено в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске. По его словам, ряд стран Европы, в том числе Польша, финансировали батальоны, куда входили наемники из Белоруссии."На сегодняшний день там, по-моему, уже 40% осталось от этого полка или батальона - как они там себя называют (Калиновского)", - сказал Киселев.Ранее украинское агентство УНИАН ранее сообщало, что наемник из Белоруссии Марчук, командовавший одним из батальонов полка имени Кастуся Калиновского, погиб в боях под Лисичанском.В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
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белоруссия
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белоруссия, донбасс, луганская народная республика, мвд белоруссии, украина
23:35 11.07.2022
 
Силы ЛНР уничтожили около 40 процентов состава батальона Калиновский

Силы ЛНР уничтожили около 40 процентов состава нацбатальона с белорусскими наемниками

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдаты спецподразделения Украины закладывают противотанковые мины
Солдаты спецподразделения Украины закладывают противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдаты спецподразделения Украины закладывают противотанковые мины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Порядка 40% состава так называемого батальона Калиновского, куда входили наемники – выходцы из Белоруссии - уничтожено в Донбассе, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске. По его словам, ряд стран Европы, в том числе Польша, финансировали батальоны, куда входили наемники из Белоруссии.
"На сегодняшний день там, по-моему, уже 40% осталось от этого полка или батальона - как они там себя называют (Калиновского)", - сказал Киселев.
Ранее украинское агентство УНИАН ранее сообщало, что наемник из Белоруссии Марчук, командовавший одним из батальонов полка имени Кастуся Калиновского, погиб в боях под Лисичанском.
В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 23:01Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаМВД БелоруссииУкраина
 
 
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