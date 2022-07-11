https://ria.ru/20220711/naemniki-1801835403.html

Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР

Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022

Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР

Польша, на территории которой были нацбатальоны белорусских наемников, не выдержала и выгнала их воевать на Украину, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T23:26

2022-07-11T23:26

2022-07-11T23:26

специальная военная операция на украине

белоруссия

польша

луганская народная республика

мвд белоруссии

донбасс

украина

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Польша, на территории которой были нацбатальоны белорусских наемников, не выдержала и выгнала их воевать на Украину, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске. По его словам, ряд стран Европы, в том числе Польша, финансировали батальоны, куда входили наемники из Белоруссии.Ранее украинское агентство УНИАН ранее сообщало, что наемник из Белоруссии Марчук, командовавший одним из батальонов полка имени Кастуся Калиновского, погиб в боях под Лисичанском.В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.

https://ria.ru/20220711/sdacha-1801756025.html

белоруссия

польша

луганская народная республика

донбасс

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белоруссия, польша, луганская народная республика, мвд белоруссии, донбасс, украина