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Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/naemniki-1801835403.html
Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР
Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР
Польша, на территории которой были нацбатальоны белорусских наемников, не выдержала и выгнала их воевать на Украину, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:26
2022-07-11T23:26
специальная военная операция на украине
белоруссия
польша
луганская народная республика
мвд белоруссии
донбасс
украина
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Польша, на территории которой были нацбатальоны белорусских наемников, не выдержала и выгнала их воевать на Украину, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске. По его словам, ряд стран Европы, в том числе Польша, финансировали батальоны, куда входили наемники из Белоруссии.Ранее украинское агентство УНИАН ранее сообщало, что наемник из Белоруссии Марчук, командовавший одним из батальонов полка имени Кастуся Калиновского, погиб в боях под Лисичанском.В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
https://ria.ru/20220711/sdacha-1801756025.html
белоруссия
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белоруссия, польша, луганская народная республика, мвд белоруссии, донбасс, украина
23:26 11.07.2022
 
Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР

В ЛНР сообщили, что нацбатальоны белорусских наемников пришли на Украину из Польши

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Польша, на территории которой были нацбатальоны белорусских наемников, не выдержала и выгнала их воевать на Украину, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске. По его словам, ряд стран Европы, в том числе Польша, финансировали батальоны, куда входили наемники из Белоруссии.
"В феврале уже даже поляки не выдержали и стали вот таких всех белорусов, которые из Белоруссии уехали по разным мотивам, просто выгонять. Выгонять для чего? Потому что они уже надоели - халявщики, поэтому они выгнали их всех на Украину, и получился такой несуразный батальон (Калиновского)", - сказал Киселев.
Ранее украинское агентство УНИАН ранее сообщало, что наемник из Белоруссии Марчук, командовавший одним из батальонов полка имени Кастуся Калиновского, погиб в боях под Лисичанском.
В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
16:46
Украина начала процесс сдачи территории Польше, утверждает экс-депутат Рады
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияПольшаЛуганская Народная РеспубликаМВД БелоруссииДонбассУкраина
 
 
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