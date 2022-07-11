Польша выгнала белорусских наемников воевать на Украину, сообщили в ЛНР
В ЛНР сообщили, что нацбатальоны белорусских наемников пришли на Украину из Польши
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Польша, на территории которой были нацбатальоны белорусских наемников, не выдержала и выгнала их воевать на Украину, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске. По его словам, ряд стран Европы, в том числе Польша, финансировали батальоны, куда входили наемники из Белоруссии.
"В феврале уже даже поляки не выдержали и стали вот таких всех белорусов, которые из Белоруссии уехали по разным мотивам, просто выгонять. Выгонять для чего? Потому что они уже надоели - халявщики, поэтому они выгнали их всех на Украину, и получился такой несуразный батальон (Калиновского)", - сказал Киселев.
Ранее украинское агентство УНИАН ранее сообщало, что наемник из Белоруссии Марчук, командовавший одним из батальонов полка имени Кастуся Калиновского, погиб в боях под Лисичанском.
В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.