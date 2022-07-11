https://ria.ru/20220711/muzei-1801632772.html
В Москве началась "музейная неделя"
В Москве началась "музейная неделя" - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве началась "музейная неделя"
"Московская музейная неделя" пройдет в столице с 11 по 17 июля, бесплатно можно посетить 39 музеев, среди них "Царицыно" и "Коломенское", сообщается на сайте... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:05
2022-07-11T11:05
2022-07-11T11:13
культура
новости культуры
культура
наталья сергунина
москва
зарядье
музей москвы
царицыно (музей-заповедник)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Московская музейная неделя" пройдет в столице с 11 по 17 июля, бесплатно можно посетить 39 музеев, среди них "Царицыно" и "Коломенское", сообщается на сайте мэра Москвы."С 11 по 17 июля можно будет бесплатно посетить 39 музеев. Например, любителей истории ждут в "Царицыне" и "Коломенском". Там гости узнают о жизни Москвы в разные эпохи. Среди экспонатов — костюмы, предметы быта и произведения искусства. Помимо этого, в акции участвуют культурные площадки, где представлены выставки работ именитых фотографов", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.Добавляется, что в течение семи дней всех желающие бесплатно ознакомятся с экспозициями городских выставок. Расписание акции опубликовано на портале мэра Москвы.Отмечается, что одну из самых больших картин в мире — 115 метров в длину и 15 метров в высоту — можно увидеть в музее-панораме "Бородинская битва" в понедельник, 11 июля. Кроме того, в этот же день вход в Старый Английский Двор в парке "Зарядье" тоже будет свободным.В среду, 13 июля, можно посетить экспозиции в музее-заповеднике "Царицыно". Также в этот день будет открыта выставка "Москва и москвичи в эпоху Александра I". На выставке представлены картины, скульптуры, фарфор, предметы быта и архивные документы.В четверг, 14 июля, посетители выставочного пространства Государственного биологического музея имени Тимирязева в павильоне "Геология" на ВДНХ познакомятся с выставкой "12 признаков живого". Ее подготовили ученые-биологи совместно с художниками. Гости экспозиции увидят коллекции — минералы, муляжи овощей и фруктов редких сортов, а также арт-объекты современного искусства, большая часть которых была создана специально для выставки."В пятницу, 15 июля, можно посетить музей-заповедник "Коломенское". Здесь стоит непременно заглянуть на выставку "Петр I. Мифы и легенды", посвященную 350-летию со дня рождения первого российского императора. В большом выставочном зале дворца царя Алексея Михайловича кураторы собрали более 120 предметов. На выходных гостей ждут в галерее Ильи Глазунова, Доме Гоголя, музеях К.Г. Паустовского и М.А. Булгакова и других", - говорится в сообщении.Московская музейная неделя проводится в столице каждую третью неделю месяца. С начала года в рамках акции в культурных учреждениях побывали более 500 тысяч человек. В тройке лидеров по посещаемости — музей-заповедник "Царицыно", Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, Музей Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, культура, наталья сергунина, москва, зарядье, музей москвы, царицыно (музей-заповедник), музей-заповедник "коломенское", выставки
11:05 11.07.2022 (обновлено: 11:13 11.07.2022)
В Москве началась "музейная неделя"
"Московская музейная неделя" пройдет с 11 по 17 июля, бесплатно можно посетить 39 музеев
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Московская музейная неделя" пройдет в столице с 11 по 17 июля, бесплатно можно посетить 39 музеев, среди них "Царицыно" и "Коломенское", сообщается на сайте мэра Москвы.
"С 11 по 17 июля можно будет бесплатно посетить 39 музеев. Например, любителей истории ждут в "Царицыне" и "Коломенском". Там гости узнают о жизни Москвы в разные эпохи. Среди экспонатов — костюмы, предметы быта и произведения искусства. Помимо этого, в акции участвуют культурные площадки, где представлены выставки работ именитых фотографов", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Добавляется, что в течение семи дней всех желающие бесплатно ознакомятся с экспозициями городских выставок. Расписание акции опубликовано на портале мэра Москвы.
Отмечается, что одну из самых больших картин в мире — 115 метров в длину и 15 метров в высоту — можно увидеть в музее-панораме "Бородинская битва" в понедельник, 11 июля. Кроме того, в этот же день вход в Старый Английский Двор в парке "Зарядье" тоже будет свободным.
"Девять фотовыставок по одному билету можно посетить в "Мультимедиа-арт-музее" во вторник, 12 июля. До конца месяца здесь проходит "Фотобиеннале-2022", кураторы которого подготовили множество интересных фотоисторий. Одна из экспозиций посвящена проектам, которые состоялись в музее за четверть века, другая — публикациям, которые посетители выкладывали на своих страницах в социальных сетях. Также гости увидят работы студентов Московской школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, смотрительницы музея Светланы Рословой и три серии фотографий Игоря Мухина — "Москва", "Париж", "Вена", - говорится в сообщении.
В среду, 13 июля, можно посетить экспозиции в музее-заповеднике "Царицыно". Также в этот день будет открыта выставка "Москва и москвичи в эпоху Александра I". На выставке представлены картины, скульптуры, фарфор, предметы быта и архивные документы.
В четверг, 14 июля, посетители выставочного пространства Государственного биологического музея имени Тимирязева в павильоне "Геология" на ВДНХ познакомятся с выставкой "12 признаков живого". Ее подготовили ученые-биологи совместно с художниками. Гости экспозиции увидят коллекции — минералы, муляжи овощей и фруктов редких сортов, а также арт-объекты современного искусства, большая часть которых была создана специально для выставки.
"В пятницу, 15 июля, можно посетить музей-заповедник "Коломенское". Здесь стоит непременно заглянуть на выставку "Петр I. Мифы и легенды", посвященную 350-летию со дня рождения первого российского императора. В большом выставочном зале дворца царя Алексея Михайловича кураторы собрали более 120 предметов. На выходных гостей ждут в галерее Ильи Глазунова, Доме Гоголя, музеях К.Г. Паустовского и М.А. Булгакова и других", - говорится в сообщении.
Московская музейная неделя проводится в столице каждую третью неделю месяца. С начала года в рамках акции в культурных учреждениях побывали более 500 тысяч человек. В тройке лидеров по посещаемости — музей-заповедник "Царицыно", Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, Музей Москвы.