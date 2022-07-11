https://ria.ru/20220711/moskva-1801730275.html
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды
Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:21
2022-07-11T15:21
2022-07-11T15:23
москва
кафе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московским кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг."От лица столичного департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 11 июля ожидается дождь, местами сильный, возможны гроза, град и усиление порывистого ветра до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - говорится в сообщении.Отмечается, что нужно укрепить все конструкции и закрыть зонты.
https://ria.ru/20220709/groza-1801414504.html
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москва, кафе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
15:21 11.07.2022 (обновлено: 15:23 11.07.2022)
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды
В Москве кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды