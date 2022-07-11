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Суд арестовал мошенников, обокравших мать погибшего на Украине военного - РИА Новости, 11.07.2022
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Суд арестовал мошенников, обокравших мать погибшего на Украине военного
Суд арестовал мошенников, обокравших мать погибшего на Украине военного - РИА Новости, 11.07.2022
Суд арестовал мошенников, обокравших мать погибшего на Украине военного
Свердловский районный суд Перми арестовал четырех подозреваемых в хищении более 12 миллионов рублей у матери погибшего в ходе спецоперации военнослужащего из... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:34
2022-07-11T15:34
происшествия
украина
казань
россия
пермь
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ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Свердловский районный суд Перми арестовал четырех подозреваемых в хищении более 12 миллионов рублей у матери погибшего в ходе спецоперации военнослужащего из Пермского края, сообщили РИА Новости в суде.На прошлой неделе полиция в Казани задержала четырех мошенников, подозреваемых в хищении денег у матери погибшего на Украине военного из пермского Гремячинска. По данным МВД, весной женщине позвонили мужчины, которые представились сотрудниками Банка России. Они объяснили, что произошла утечка данных, поэтому нужно "застраховать" свои счета. Несколько дней под контролем аферистов она снимала деньги и переводила их мошенникам – всего 12,7 миллиона рублей. В эту сумму вошли личные сбережения, пособие за погибшего сына, а также взятые в кредит деньги. Позднее женщина обратилась в полицию.Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
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происшествия, украина, казань, россия, пермь
15:34 11.07.2022
 
Суд арестовал мошенников, обокравших мать погибшего на Украине военного

Суд в Перми арестовал мошенников, укравших 12 миллионов рублей у матери погибшего военного

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Свердловский районный суд Перми арестовал четырех подозреваемых в хищении более 12 миллионов рублей у матери погибшего в ходе спецоперации военнослужащего из Пермского края, сообщили РИА Новости в суде.
На прошлой неделе полиция в Казани задержала четырех мошенников, подозреваемых в хищении денег у матери погибшего на Украине военного из пермского Гремячинска. По данным МВД, весной женщине позвонили мужчины, которые представились сотрудниками Банка России. Они объяснили, что произошла утечка данных, поэтому нужно "застраховать" свои счета. Несколько дней под контролем аферистов она снимала деньги и переводила их мошенникам – всего 12,7 миллиона рублей. В эту сумму вошли личные сбережения, пособие за погибшего сына, а также взятые в кредит деньги. Позднее женщина обратилась в полицию.
"Всем подозреваемым сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", — рассказали в суде.
Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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