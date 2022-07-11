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Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин - РИА Новости, 11.07.2022
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Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин
Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин - РИА Новости, 11.07.2022
Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин
Житель Омска, найдя девушку на сайте интим-услуг, перевел ей 16 тысяч рублей, но она не приехала, зато ему стали поступать угрозы от неизвестных мужчин,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:07
2022-07-11T12:28
происшествия
саратовская область
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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Житель Омска, найдя девушку на сайте интим-услуг, перевел ей 16 тысяч рублей, но она не приехала, зато ему стали поступать угрозы от неизвестных мужчин, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Сорокалетнему мужчине ночью захотелось платной любви. Девушка пообещала приехать, но попросила предоплату за свои услуги: сперва в размере 2 тысяч рублей, а затем затребовала всю сумму – 9 тысяч."Кроме того, он оплатил еще медицинскую страховку в размере 7 тысяч рублей. Однако… (девушка – ред.) так и не приехала, а на телефон омича стали поступать угрозы от неизвестных мужчин, которые требовали компенсировать моральные издержки, угрожая физической расправой", - рассказали в пресс-службе УМВД.Полиция выяснила, что звонки поступали из Саратовской области. Сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют личность владельца счета-получателя.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
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происшествия, саратовская область
12:07 11.07.2022 (обновлено: 12:28 11.07.2022)
 
Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин

Житель Омска стал жертвой мошенников при попытке заказать интим-услуги

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Житель Омска, найдя девушку на сайте интим-услуг, перевел ей 16 тысяч рублей, но она не приехала, зато ему стали поступать угрозы от неизвестных мужчин, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Сорокалетнему мужчине ночью захотелось платной любви. Девушка пообещала приехать, но попросила предоплату за свои услуги: сперва в размере 2 тысяч рублей, а затем затребовала всю сумму – 9 тысяч.
"Кроме того, он оплатил еще медицинскую страховку в размере 7 тысяч рублей. Однако… (девушка – ред.) так и не приехала, а на телефон омича стали поступать угрозы от неизвестных мужчин, которые требовали компенсировать моральные издержки, угрожая физической расправой", - рассказали в пресс-службе УМВД.
Полиция выяснила, что звонки поступали из Саратовской области. Сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют личность владельца счета-получателя.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 02:00Сказано в эфире
"Вдруг клиент поведется". Эксперт объяснил, как мошенники выбирают жертв
 
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