https://ria.ru/20220711/moshenniki-1801664011.html

Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин

Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин - РИА Новости, 11.07.2022

Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин

Житель Омска, найдя девушку на сайте интим-услуг, перевел ей 16 тысяч рублей, но она не приехала, зато ему стали поступать угрозы от неизвестных мужчин,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:07

2022-07-11T12:07

2022-07-11T12:28

происшествия

саратовская область

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ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Житель Омска, найдя девушку на сайте интим-услуг, перевел ей 16 тысяч рублей, но она не приехала, зато ему стали поступать угрозы от неизвестных мужчин, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Сорокалетнему мужчине ночью захотелось платной любви. Девушка пообещала приехать, но попросила предоплату за свои услуги: сперва в размере 2 тысяч рублей, а затем затребовала всю сумму – 9 тысяч."Кроме того, он оплатил еще медицинскую страховку в размере 7 тысяч рублей. Однако… (девушка – ред.) так и не приехала, а на телефон омича стали поступать угрозы от неизвестных мужчин, которые требовали компенсировать моральные издержки, угрожая физической расправой", - рассказали в пресс-службе УМВД.Полиция выяснила, что звонки поступали из Саратовской области. Сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют личность владельца счета-получателя.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/moshenniki-1796773878.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область