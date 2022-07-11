https://ria.ru/20220711/moshenniki-1801664011.html
Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин
Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин - РИА Новости, 11.07.2022
Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин
Житель Омска, найдя девушку на сайте интим-услуг, перевел ей 16 тысяч рублей, но она не приехала, зато ему стали поступать угрозы от неизвестных мужчин,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:07
2022-07-11T12:07
2022-07-11T12:28
происшествия
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg
ОМСК, 11 июл - РИА Новости. Житель Омска, найдя девушку на сайте интим-услуг, перевел ей 16 тысяч рублей, но она не приехала, зато ему стали поступать угрозы от неизвестных мужчин, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Сорокалетнему мужчине ночью захотелось платной любви. Девушка пообещала приехать, но попросила предоплату за свои услуги: сперва в размере 2 тысяч рублей, а затем затребовала всю сумму – 9 тысяч."Кроме того, он оплатил еще медицинскую страховку в размере 7 тысяч рублей. Однако… (девушка – ред.) так и не приехала, а на телефон омича стали поступать угрозы от неизвестных мужчин, которые требовали компенсировать моральные издержки, угрожая физической расправой", - рассказали в пресс-службе УМВД.Полиция выяснила, что звонки поступали из Саратовской области. Сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют личность владельца счета-получателя.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220621/moshenniki-1796773878.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_64cd003e5fcabca3856e405da1795951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область
12:07 11.07.2022 (обновлено: 12:28 11.07.2022)
Омич за 16 тысяч рублей получил вместо проститутки угрозы от мужчин
Житель Омска стал жертвой мошенников при попытке заказать интим-услуги