https://ria.ru/20220711/mishustin-1801659055.html
Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. Прямая трансляция
Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.07.2022
Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:05
2022-07-11T14:05
2022-07-11T14:05
политика
михаил мишустин
правительство рф
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Мишустин на встрече с вице-премьерами
LIVE: Мишустин на встрече с вице-премьерами
2022-07-11T14:05
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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политика, михаил мишустин, правительство рф, видео
Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.
2022-07-11T14:05
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PT11M00S
Мишустин проводит встречу с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит встречу с вице-премьерами.