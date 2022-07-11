https://ria.ru/20220711/miny-1801610405.html

Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку

Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку

Украинские войска подвергли минометному обстрелу Петровский район Донецка, выпущено 20 мин калибра 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:44

2022-07-11T08:44

2022-07-11T08:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска подвергли минометному обстрелу Петровский район Донецка, выпущено 20 мин калибра 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика