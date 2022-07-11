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Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку
Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку
Украинские войска подвергли минометному обстрелу Петровский район Донецка, выпущено 20 мин калибра 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:44
2022-07-11T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска подвергли минометному обстрелу Петровский район Донецка, выпущено 20 мин калибра 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
08:44 11.07.2022
 
Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку

Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска подвергли минометному обстрелу Петровский район Донецка, выпущено 20 мин калибра 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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