https://ria.ru/20220711/miny-1801610405.html
Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку
Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку
Украинские войска подвергли минометному обстрелу Петровский район Донецка, выпущено 20 мин калибра 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:44
2022-07-11T08:44
2022-07-11T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска подвергли минометному обстрелу Петровский район Донецка, выпущено 20 мин калибра 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка – город Донецк (Петровский р-н): выпущено 20 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку
Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Петровскому району Донецка