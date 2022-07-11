СМИ: Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России
"Коммерсант": Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России одному из дилеров
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Mercedes-Benz рассматривает продажу имущества своего дистрибьютора "Мерседес-Бенц Рус" одному из дилеров, среди претендентов - "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мейджор", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Компания до сих пор не распродавала имеющийся склад автомобилей в России, опасаясь санкций, поэтому речь может идти о получении одним из дилеров прав дистрибьютора Mercedes на рынке РФ, говорит один из источников газеты. По словам другого источника, "Мерседес-Бенц Рус" обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги.
Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово в сделку не входит. Впрочем, завод в РФ не работает, как и большинство зарубежных автомобильных производств в стране. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую, отмечает "Коммерсант".
В Mercedes-Benz сказали, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России: "Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений".
Mercedes-Benz в начале марта объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.
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