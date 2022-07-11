https://ria.ru/20220711/mercedes-1801614176.html

СМИ: Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России

СМИ: Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России - РИА Новости, 11.07.2022

СМИ: Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России

Mercedes-Benz рассматривает продажу имущества своего дистрибьютора "Мерседес-Бенц Рус" одному из дилеров, среди претендентов - "Панавто", "Автодом", "Авилон" и... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:19

2022-07-11T09:19

2022-07-11T09:19

экономика

авто

московская область (подмосковье)

россия

mercedes

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Mercedes-Benz рассматривает продажу имущества своего дистрибьютора "Мерседес-Бенц Рус" одному из дилеров, среди претендентов - "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мейджор", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Компания до сих пор не распродавала имеющийся склад автомобилей в России, опасаясь санкций, поэтому речь может идти о получении одним из дилеров прав дистрибьютора Mercedes на рынке РФ, говорит один из источников газеты. По словам другого источника, "Мерседес-Бенц Рус" обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги.Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово в сделку не входит. Впрочем, завод в РФ не работает, как и большинство зарубежных автомобильных производств в стране. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую, отмечает "Коммерсант".В Mercedes-Benz сказали, что компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России: "Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений".Mercedes-Benz в начале марта объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.

https://ria.ru/20220707/wargaming-1801036848.html

https://realty.ria.ru/20220412/obi-1783131525.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, московская область (подмосковье), россия, mercedes