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В порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/mariupol-1801634680.html
В порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение
В порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 11.07.2022
В порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:27
2022-07-11T10:27
специальная военная операция на украине
мариуполь
ситуация в днр и лнр
в мире
денис пушилин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как хаба.Он отметил, что "с учетом степени разрушений" в Мариуполе полностью восстановить город "до сентября, увы, не получится"."Но, тем не менее, работа, которая сейчас уже проведена, достаточно серьезная. Если брать мариупольский порт, то там восстановлено полностью электроснабжение. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мариупольский порт может быть полноценным хабом для импорта продуктов... Но нам важен и экспорт, основу которого будет составлять металлургия, уголь и, безусловно, зерно", - сказал Пушилин в эфире телеканала Россия 24".
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/elektrichka-1801626419.html
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мариуполь, ситуация в днр и лнр, в мире, денис пушилин
10:27 11.07.2022
 
В порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение

Глава ДНР Пушилин: в порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПорт в Мариуполе
Порт в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Порт в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как хаба.
Он отметил, что "с учетом степени разрушений" в Мариуполе полностью восстановить город "до сентября, увы, не получится".
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Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение
"Но, тем не менее, работа, которая сейчас уже проведена, достаточно серьезная. Если брать мариупольский порт, то там восстановлено полностью электроснабжение. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мариупольский порт может быть полноценным хабом для импорта продуктов... Но нам важен и экспорт, основу которого будет составлять металлургия, уголь и, безусловно, зерно", - сказал Пушилин в эфире телеканала Россия 24".
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДенис Пушилин
 
 
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