https://ria.ru/20220711/mariupol-1801634680.html
В порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение
В порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 11.07.2022
В порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:27
2022-07-11T10:27
2022-07-11T10:27
специальная военная операция на украине
мариуполь
ситуация в днр и лнр
в мире
денис пушилин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как хаба.Он отметил, что "с учетом степени разрушений" в Мариуполе полностью восстановить город "до сентября, увы, не получится"."Но, тем не менее, работа, которая сейчас уже проведена, достаточно серьезная. Если брать мариупольский порт, то там восстановлено полностью электроснабжение. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мариупольский порт может быть полноценным хабом для импорта продуктов... Но нам важен и экспорт, основу которого будет составлять металлургия, уголь и, безусловно, зерно", - сказал Пушилин в эфире телеканала Россия 24".
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/elektrichka-1801626419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, ситуация в днр и лнр, в мире, денис пушилин
В порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение
Глава ДНР Пушилин: в порту Мариуполя полностью восстановили электроснабжение
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что электроснабжение в порту Мариуполя полностью восстановлено, идет подготовка к запуску его как хаба.
Он отметил, что "с учетом степени разрушений" в Мариуполе
полностью восстановить город "до сентября, увы, не получится".
"Но, тем не менее, работа, которая сейчас уже проведена, достаточно серьезная. Если брать мариупольский порт, то там восстановлено полностью электроснабжение. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мариупольский порт может быть полноценным хабом для импорта продуктов... Но нам важен и экспорт, основу которого будет составлять металлургия, уголь и, безусловно, зерно", - сказал Пушилин в эфире телеканала Россия 24".