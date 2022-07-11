https://ria.ru/20220711/malchik-1801606160.html

В КНР десятилетний мальчик угрожал ножом работникам пункта ПЦР-тестирования

В КНР десятилетний мальчик угрожал ножом работникам пункта ПЦР-тестирования - РИА Новости, 11.07.2022

В КНР десятилетний мальчик угрожал ножом работникам пункта ПЦР-тестирования

Десятилетний мальчик угрожал кухонным ножом сотрудникам пункта ПЦР-тестирования в Шанхае после того, как его попросили слезть с сигвея и не мешать очереди,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T07:43

2022-07-11T07:43

2022-07-11T07:43

в мире

шанхай

китай

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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Десятилетний мальчик угрожал кухонным ножом сотрудникам пункта ПЦР-тестирования в Шанхае после того, как его попросили слезть с сигвея и не мешать очереди, сообщает информационный портал "Ванъи".Инцидент, получивший широкую огласку в китайских социальных сетях, произошел в минувшую субботу, когда мальчик, предположительно в возрасте около 10 лет, приехал на сигвее к пункту ПЦР-тестирования возле его дома. Волонтеры, работавшие в пункте тестирования, попросили его слезть с сигвея, чтобы не мешать людям в очереди, а также потому, что так небезопасно делать тест.После замечания мальчик разозлился и направился домой, через какое-то время он вернулся с кухонным ножом и стал кричать на волонтеров и угрожать им. Мальчика попытались успокоить волонтеры и другие находившиеся вокруг взрослые, которые смогли забрать у него нож, однако он продолжал кричать и кидался на всех подряд с кулаками.Очевидцы сообщали, что возле мальчика с мобильным телефоном стояла его мама, но никаких действий, чтобы его успокоить не предпринимала. Позже к мальчику подошел предположительно его отец, и вместе с другими членами семьи увел ребенка, который не переставал ругаться и угрожать всем вокруг.Пользователи социальных сетей возмутились такому поведению ребенка, который устроил на улице крайне опасную ситуацию и не слушал ни своих родителей, ни посторонних взрослых. Сообщается, что на месте происшествия никто не пострадал.Местное управление полиции после произошедшего провело беседу с родителями и поручило им усилить контроль за несовершеннолетним.

https://ria.ru/20220710/yokhannesburg-1801503363.html

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, шанхай, китай