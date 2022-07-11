https://ria.ru/20220711/lugans-1801594763.html

Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР

Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022

Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР

Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T00:20

2022-07-11T00:20

2022-07-11T00:20

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны."Над Луганском сработала система ПВО", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, местные жители сообщают о "падении осколков сбитой ракеты в районах Счастья, Станицы Луганской, Красного Яра", ожидается подтверждение этих данных.

https://ria.ru/20220710/postradavshaya-1801581379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика