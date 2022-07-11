https://ria.ru/20220711/lugans-1801594763.html
Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР
Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР
Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T00:20
2022-07-11T00:20
2022-07-11T00:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны."Над Луганском сработала система ПВО", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, местные жители сообщают о "падении осколков сбитой ракеты в районах Счастья, Станицы Луганской, Красного Яра", ожидается подтверждение этих данных.
https://ria.ru/20220710/postradavshaya-1801581379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР
Посол ЛНР Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны