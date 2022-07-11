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Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/lugans-1801594763.html
Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР
Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР
Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T00:20
2022-07-11T00:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны."Над Луганском сработала система ПВО", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, местные жители сообщают о "падении осколков сбитой ракеты в районах Счастья, Станицы Луганской, Красного Яра", ожидается подтверждение этих данных.
https://ria.ru/20220710/postradavshaya-1801581379.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика
00:20 11.07.2022
 
Над Луганском сработала система ПВО, сообщил посол ЛНР

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Представитель Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны.
"Над Луганском сработала система ПВО", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 20:56Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадала женщина
По его словам, местные жители сообщают о "падении осколков сбитой ракеты в районах Счастья, Станицы Луганской, Красного Яра", ожидается подтверждение этих данных.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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