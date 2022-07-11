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Россия может повлиять на Литву из-за блокады транзита, заявил дипломат - РИА Новости, 11.07.2022
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Россия может повлиять на Литву из-за блокады транзита, заявил дипломат
Россия может повлиять на Литву из-за блокады транзита, заявил дипломат - РИА Новости, 11.07.2022
Россия может повлиять на Литву из-за блокады транзита, заявил дипломат
У России есть рычаги воздействия на Литву из-за блокады калининградского транзита, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:25
2022-07-11T16:25
мария захарова
маркус эдерер
гитанас науседа
калининград
литва
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. У России есть рычаги воздействия на Литву из-за блокады калининградского транзита, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь."Буквально сегодня я видел комментарии литовских политиков, дескать, что нам Россия может сделать, мы вообще с ней не связаны. Считают, что никакой связи с Россией нет, в России нет инструментов для того, чтобы их заставить. Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается - блэкаут, пиковые нагрузки", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24"."Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны", - добавил Рябоконь.По его словам, то, что Литва "вытворяет с калининградским транзитом", является блокадой.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.
https://ria.ru/20220711/kaliningrad-1801664821.html
https://ria.ru/20220711/litva-1801634892.html
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мария захарова, маркус эдерер, гитанас науседа, калининград, литва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
16:25 11.07.2022
 
Россия может повлиять на Литву из-за блокады транзита, заявил дипломат

Временный поверенный Рябоконь: у России есть рычаги влияния на Литву по вопросу транзита

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой
Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовые автомобили у КПП "Чернышевское" в Калининградской области на границе с Литвой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. У России есть рычаги воздействия на Литву из-за блокады калининградского транзита, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.
"Буквально сегодня я видел комментарии литовских политиков, дескать, что нам Россия может сделать, мы вообще с ней не связаны. Считают, что никакой связи с Россией нет, в России нет инструментов для того, чтобы их заставить. Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается - блэкаут, пиковые нагрузки", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
12:10
Лукашенко и Путин обсудили транзит в Калининград
"Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны", - добавил Рябоконь.
По его словам, то, что Литва "вытворяет с калининградским транзитом", является блокадой.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.
Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.
Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области, на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
10:28
Reuters: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
 
Мария ЗахароваМаркус ЭдерерГитанас НауседаКалининградЛитваЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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