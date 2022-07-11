https://ria.ru/20220711/litva-1801749750.html

Россия может повлиять на Литву из-за блокады транзита, заявил дипломат

Россия может повлиять на Литву из-за блокады транзита, заявил дипломат - РИА Новости, 11.07.2022

Россия может повлиять на Литву из-за блокады транзита, заявил дипломат

У России есть рычаги воздействия на Литву из-за блокады калининградского транзита, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:25

2022-07-11T16:25

2022-07-11T16:25

мария захарова

маркус эдерер

гитанас науседа

калининград

литва

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. У России есть рычаги воздействия на Литву из-за блокады калининградского транзита, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь."Буквально сегодня я видел комментарии литовских политиков, дескать, что нам Россия может сделать, мы вообще с ней не связаны. Считают, что никакой связи с Россией нет, в России нет инструментов для того, чтобы их заставить. Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается - блэкаут, пиковые нагрузки", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24"."Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны", - добавил Рябоконь.По его словам, то, что Литва "вытворяет с калининградским транзитом", является блокадой.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.

https://ria.ru/20220711/kaliningrad-1801664821.html

https://ria.ru/20220711/litva-1801634892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мария захарова, маркус эдерер, гитанас науседа, калининград, литва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире