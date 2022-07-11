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В Липецке встретили вернувшихся со спецоперации росгвардейцев - РИА Новости, 11.07.2022
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Липецкая область
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В Липецке встретили вернувшихся со спецоперации росгвардейцев
В Липецке встретили вернувшихся со спецоперации росгвардейцев - РИА Новости, 11.07.2022
В Липецке встретили вернувшихся со спецоперации росгвардейцев
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с жителями встретил вернувшихся из Донбасса сотрудников регионального управления Росгвардии, бойцы прибыли... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:13
2022-07-11T12:13
липецкая область
игорь артамонов
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
спецоперация
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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с жителями встретил вернувшихся из Донбасса сотрудников регионального управления Росгвардии, бойцы прибыли домой, успешно выполнив задачи в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Пресс-служба отметила, что липчане приветствовали колонну росгвардейцев по всему следованию маршрута. Горожане встречали бойцов с флагами и цветами, скандируя "спасибо". В ходе торжественной церемонии встречи военных на Соборной площади губернатор Игорь Артамонов поблагодарил каждого за доблесть, профессионализм и верность воинскому долгу."Мы рады приветствовать вас дома. Вы – наши герои, которые мужественно отстаивали интересы своей страны. Мы в вас верили, переживали и ждали. Большое спасибо за самоотверженность и любовь к Родине", – сказал Артамонов.В пресс-службе подчеркнули, что это уже второй отряд липчан, вернувшийся со специальной военной операции. После непродолжительного реабилитационного отпуска сотрудники спецподразделений вернутся к выполнению служебных обязанностей.
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игорь артамонов, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), спецоперация
12:13 11.07.2022
 

В Липецке встретили вернувшихся со спецоперации росгвардейцев

© Фото : Правительство Липецкой областиВстреча вернувшихся из Донбасса сотрудников управления Росгвардии по Липецкой области
Встреча вернувшихся из Донбасса сотрудников управления Росгвардии по Липецкой области - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с жителями встретил вернувшихся из Донбасса сотрудников регионального управления Росгвардии, бойцы прибыли домой, успешно выполнив задачи в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Пресс-служба отметила, что липчане приветствовали колонну росгвардейцев по всему следованию маршрута. Горожане встречали бойцов с флагами и цветами, скандируя "спасибо". В ходе торжественной церемонии встречи военных на Соборной площади губернатор Игорь Артамонов поблагодарил каждого за доблесть, профессионализм и верность воинскому долгу.
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"Мы рады приветствовать вас дома. Вы – наши герои, которые мужественно отстаивали интересы своей страны. Мы в вас верили, переживали и ждали. Большое спасибо за самоотверженность и любовь к Родине", – сказал Артамонов.
В пресс-службе подчеркнули, что это уже второй отряд липчан, вернувшийся со специальной военной операции. После непродолжительного реабилитационного отпуска сотрудники спецподразделений вернутся к выполнению служебных обязанностей.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Спецоперация
 
 
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