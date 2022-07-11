https://ria.ru/20220711/lipetsk-1801665451.html
В Липецке встретили вернувшихся со спецоперации росгвардейцев
В Липецке встретили вернувшихся со спецоперации росгвардейцев - РИА Новости, 11.07.2022
В Липецке встретили вернувшихся со спецоперации росгвардейцев
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с жителями встретил вернувшихся из Донбасса сотрудников регионального управления Росгвардии, бойцы прибыли... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:13
2022-07-11T12:13
2022-07-11T12:13
липецкая область
игорь артамонов
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
спецоперация
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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с жителями встретил вернувшихся из Донбасса сотрудников регионального управления Росгвардии, бойцы прибыли домой, успешно выполнив задачи в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Пресс-служба отметила, что липчане приветствовали колонну росгвардейцев по всему следованию маршрута. Горожане встречали бойцов с флагами и цветами, скандируя "спасибо". В ходе торжественной церемонии встречи военных на Соборной площади губернатор Игорь Артамонов поблагодарил каждого за доблесть, профессионализм и верность воинскому долгу."Мы рады приветствовать вас дома. Вы – наши герои, которые мужественно отстаивали интересы своей страны. Мы в вас верили, переживали и ждали. Большое спасибо за самоотверженность и любовь к Родине", – сказал Артамонов.В пресс-службе подчеркнули, что это уже второй отряд липчан, вернувшийся со специальной военной операции. После непродолжительного реабилитационного отпуска сотрудники спецподразделений вернутся к выполнению служебных обязанностей.
https://ria.ru/20220527/gumpomosch-1791192566.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), спецоперация
ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с жителями встретил вернувшихся из Донбасса сотрудников регионального управления Росгвардии, бойцы прибыли домой, успешно выполнив задачи в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Пресс-служба отметила, что липчане приветствовали колонну росгвардейцев по всему следованию маршрута. Горожане встречали бойцов с флагами и цветами, скандируя "спасибо". В ходе торжественной церемонии встречи военных на Соборной площади губернатор Игорь Артамонов
поблагодарил каждого за доблесть, профессионализм и верность воинскому долгу.
"Мы рады приветствовать вас дома. Вы – наши герои, которые мужественно отстаивали интересы своей страны. Мы в вас верили, переживали и ждали. Большое спасибо за самоотверженность и любовь к Родине", – сказал Артамонов.
В пресс-службе подчеркнули, что это уже второй отряд липчан, вернувшийся со специальной военной операции. После непродолжительного реабилитационного отпуска сотрудники спецподразделений вернутся к выполнению служебных обязанностей.