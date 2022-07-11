https://ria.ru/20220711/kurs-1801759005.html

Курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара упал ниже 60 рублей - РИА Новости, 11.07.2022

Курс доллара упал ниже 60 рублей

Рубль во второй половине торгов усиливает рост: доллар уже опускается ниже ключевого уровня 60 рублей - к минимуму с 5 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:57

2022-07-11T16:57

2022-07-11T17:20

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рубль во второй половине торгов усиливает рост: доллар уже опускается ниже ключевого уровня 60 рублей - к минимуму с 5 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.01 мск падал на 1,01 рубля, до 59,91 рубля, евро на 17.10 мск - на 2,42 рубля, до 59,93 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар максимально опускался до 59,88 рубля - минимума с 5 июля.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

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