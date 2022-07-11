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Курс доллара упал ниже 60 рублей
Курс доллара упал ниже 60 рублей - РИА Новости, 11.07.2022
Курс доллара упал ниже 60 рублей
Рубль во второй половине торгов усиливает рост: доллар уже опускается ниже ключевого уровня 60 рублей - к минимуму с 5 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:57
2022-07-11T16:57
2022-07-11T17:20
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рубль во второй половине торгов усиливает рост: доллар уже опускается ниже ключевого уровня 60 рублей - к минимуму с 5 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.01 мск падал на 1,01 рубля, до 59,91 рубля, евро на 17.10 мск - на 2,42 рубля, до 59,93 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар максимально опускался до 59,88 рубля - минимума с 5 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:57 11.07.2022 (обновлено: 17:20 11.07.2022)
Курс доллара упал ниже 60 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 60 рублей впервые с 5 июля