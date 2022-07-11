За сутки в России госпитализировали 634 заболевших COVID-19
За сутки в России выявили 3097 новых случаев COVID-19, выздоровели 2296, умерли 38 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 15,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 11 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 634 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,2%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 26 регионах, снижение - в 35, ситуация не изменилась в 24 регионах страны.
Согласно сообщению штаба, за сутки в стране выздоровели 2 296 человек, что на 8% меньше в сравнении с 10 июля. "Выявлено 3 097 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель госпитализаций с заболеванием на 100 тысяч населения за неделю снизился на 5,5%. При этом рост числа госпитализаций произошел в 39 регионах, в том числе в 24 - больше, чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения увеличился за неделю на 8,2%. Рост заболеваемости отмечен в 43 субъектах, в том числе в 15 - больше, чем в среднем по стране.
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