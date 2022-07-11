https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801654183.html

За сутки в России госпитализировали 634 заболевших COVID-19

За сутки в России госпитализировали 634 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2022

За сутки в России госпитализировали 634 заболевших COVID-19

Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 15,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:32

2022-07-11T11:32

2022-07-11T11:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 15,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 634 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 15,2%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 26 регионах, снижение - в 35, ситуация не изменилась в 24 регионах страны.Согласно сообщению штаба, за сутки в стране выздоровели 2 296 человек, что на 8% меньше в сравнении с 10 июля. "Выявлено 3 097 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что показатель госпитализаций с заболеванием на 100 тысяч населения за неделю снизился на 5,5%. При этом рост числа госпитализаций произошел в 39 регионах, в том числе в 24 - больше, чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения увеличился за неделю на 8,2%. Рост заболеваемости отмечен в 43 субъектах, в том числе в 15 - больше, чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии