https://ria.ru/20220711/kontrakt-1801613861.html

В Республике Сербской БиГ рассказали о контракте с "Газпромом"

В Республике Сербской БиГ рассказали о контракте с "Газпромом" - РИА Новости, 11.07.2022

В Республике Сербской БиГ рассказали о контракте с "Газпромом"

Новый договор с "Газпромом" обеспечит бесперебойное снабжение газом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил РИА Новости министр энергетики и... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:17

2022-07-11T09:17

2022-07-11T09:17

экономика

республика сербская

босния и герцеговина

газпром

россия

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БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Новый договор с "Газпромом" обеспечит бесперебойное снабжение газом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил РИА Новости министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич.Газовая компания GAS-RES, на 100% принадлежащая правительству РС БиГ, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с российской стороной."Мы заключили договор с "Газпромом" о поставках природного газа и очень благодарны за понимание, которое компания и государство Россия проявили к Республике Сербской. Это сделало возможным бесперебойное снабжение наших потребителей. Конечно, большую выгоду от снабжения газа по этим ценам и на этих условиях имеет и Федерация БиГ, другая часть страны", - сообщил агентству министр.Глава минэнерго Республики Сербской отметил, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договоренности по цене газа и динамике поставок."Речь идет о цене около 290 долларов за 1 тысячу кубических метров или немного выше, она будет корректироваться каждый квартал. Но для нас она абсолютно приемлема, и находится на уровне многолетнего партнерства и особого понимания между партнерами. Потому выражаю глубокую благодарность компании "Газпром" и российскому государству за такой дружеский подход в договорных отношениях", - подчеркнул член кабмина РС.РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.

https://ria.ru/20220711/gaz-1801608301.html

https://ria.ru/20220618/energonositeli-1796367850.html

республика сербская

босния и герцеговина

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, республика сербская, босния и герцеговина, газпром, россия