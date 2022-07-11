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В Херсонской области разработают стратегию развития - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/kherson-1801622493.html
В Херсонской области разработают стратегию развития
В Херсонской области разработают стратегию развития - РИА Новости, 11.07.2022
В Херсонской области разработают стратегию развития
Стратегию развития разработают в Херсонской области, ставку сделают на сельское хозяйство, туризм и кораблестроение, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:46
2022-07-11T10:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
херсон
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Стратегию развития разработают в Херсонской области, ставку сделают на сельское хозяйство, туризм и кораблестроение, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Будет разработана стратегия развития, над которой мы все вместе сейчас работаем", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, Херсонскую область ждет быстрое и стремительное развитие."Ставки будут сделаны, прежде всего, на сельское хозяйство, курортный формат, плюс Херсон – это город кораблестроителей, поэтому промышленность, в том числе, тоже будет воссоздаваться, над этим сегодня работают не только наши региональные, но и российские предприниматели и государственные органы", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220707/terroristy-1800892669.html
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херсонская область , в мире, херсон, запорожская область
09:46 11.07.2022 (обновлено: 10:13 11.07.2022)
 
В Херсонской области разработают стратегию развития

Замглавы ВГА Херсонской области: в регионе разработают стратегию развития

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМуниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона
Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Стратегию развития разработают в Херсонской области, ставку сделают на сельское хозяйство, туризм и кораблестроение, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Будет разработана стратегия развития, над которой мы все вместе сейчас работаем", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 12:18
Украинские террористы намеревались убить главу ВГА Херсонской области
По его словам, Херсонскую область ждет быстрое и стремительное развитие.
"Ставки будут сделаны, прежде всего, на сельское хозяйство, курортный формат, плюс Херсон – это город кораблестроителей, поэтому промышленность, в том числе, тоже будет воссоздаваться, над этим сегодня работают не только наши региональные, но и российские предприниматели и государственные органы", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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