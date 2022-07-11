https://ria.ru/20220711/kherson-1801622493.html
В Херсонской области разработают стратегию развития
В Херсонской области разработают стратегию развития - РИА Новости, 11.07.2022
В Херсонской области разработают стратегию развития
Стратегию развития разработают в Херсонской области, ставку сделают на сельское хозяйство, туризм и кораблестроение, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:46
2022-07-11T09:46
2022-07-11T10:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Стратегию развития разработают в Херсонской области, ставку сделают на сельское хозяйство, туризм и кораблестроение, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Будет разработана стратегия развития, над которой мы все вместе сейчас работаем", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, Херсонскую область ждет быстрое и стремительное развитие."Ставки будут сделаны, прежде всего, на сельское хозяйство, курортный формат, плюс Херсон – это город кораблестроителей, поэтому промышленность, в том числе, тоже будет воссоздаваться, над этим сегодня работают не только наши региональные, но и российские предприниматели и государственные органы", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220707/terroristy-1800892669.html
https://ria.ru/20220705/kherson-1800376279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, херсон, запорожская область
09:46 11.07.2022 (обновлено: 10:13 11.07.2022)
В Херсонской области разработают стратегию развития
Замглавы ВГА Херсонской области: в регионе разработают стратегию развития