https://ria.ru/20220711/kherson-1801622493.html

В Херсонской области разработают стратегию развития

В Херсонской области разработают стратегию развития - РИА Новости, 11.07.2022

В Херсонской области разработают стратегию развития

Стратегию развития разработают в Херсонской области, ставку сделают на сельское хозяйство, туризм и кораблестроение, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:46

2022-07-11T09:46

2022-07-11T10:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

херсон

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791374468_0:0:2574:1448_1920x0_80_0_0_05d4e1663d92108d513ddebed0d0d6ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Стратегию развития разработают в Херсонской области, ставку сделают на сельское хозяйство, туризм и кораблестроение, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Будет разработана стратегия развития, над которой мы все вместе сейчас работаем", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, Херсонскую область ждет быстрое и стремительное развитие."Ставки будут сделаны, прежде всего, на сельское хозяйство, курортный формат, плюс Херсон – это город кораблестроителей, поэтому промышленность, в том числе, тоже будет воссоздаваться, над этим сегодня работают не только наши региональные, но и российские предприниматели и государственные органы", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220707/terroristy-1800892669.html

https://ria.ru/20220705/kherson-1800376279.html

херсонская область

херсон

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , в мире, херсон, запорожская область