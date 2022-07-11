https://ria.ru/20220711/kaliningrad-1801664821.html

Лукашенко и Путин обсудили транзит в Калининград

Лукашенко и Путин обсудили транзит в Калининград - РИА Новости, 11.07.2022

Лукашенко и Путин обсудили транзит в Калининград

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону вопросы калининградского транзита и поставки российских... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:10

2022-07-11T12:10

2022-07-11T13:11

в мире

белоруссия

россия

европа

александр лукашенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_4e9f978bac3b7f4aecd50ec3731ff90b.jpg

МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин обсудили по телефону вопросы калининградского транзита и поставки российских энергоносителей в Европу, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты обсуждали калининградский транзит, ход специальной военной операции на Украине, ситуацию на постсоветском пространстве, поставки российских энергоносителей в Европу. Кроме того, согласно сообщению, стороны коснулись тем строительства белорусского порта и вопросов обороны Белоруссии и России.В свою очередь пресс-служба главы белорусского государства сообщила, что во время телефонного разговора президенты "серьезно и обстоятельно... обсудили тематику калининградского транзита - эта тема во время беседы стала одной из основных"."Еще одной из центральных тем, обсуждение которой заняло много времени, стали поставки российских энергоносителей в Европу. Президент России подробно проинформировал белорусского коллегу о складывающейся ситуации. Он отметил, что в связи с многочисленными сложностями накануне зимнего периода - большого дефицита и серьезной обстановки с поставками в целом - Россия готова выполнить свои обязательства и по желанию стран Западной Европы обеспечить поставки природного газа и других энергоносителей", - говорится в сообщении.Отмечается, что важными темами беседы стали также поставки белорусских товаров через порты Санкт-Петербурга и строительство белорусского порта в Бронке.Кроме того, по ее данным, лидеры затронули и иные вопросы двусторонних отношений, обсудив в том числе график предстоящих встреч.

https://ria.ru/20220711/lukashenko-1801670453.html

https://ria.ru/20220711/litva-1801634892.html

белоруссия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, европа, александр лукашенко, владимир путин