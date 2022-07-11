https://ria.ru/20220711/inflyatsiya-1801656020.html

Годовая инфляция в Норвегии ускорилась до рекордных 6,3 процента

Годовая инфляция в Норвегии ускорилась до рекордных 6,3 процента - РИА Новости, 11.07.2022

Годовая инфляция в Норвегии ускорилась до рекордных 6,3 процента

Потребительские цены в Норвегии в июне выросли в годовом выражении на 6,3%, что стало самым высоким значением с 1988 года, следует из данных Статистического... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:40

2022-07-11T11:40

2022-07-11T11:40

в мире

норвегия

инфляция

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потребительские цены в Норвегии в июне выросли в годовом выражении на 6,3%, что стало самым высоким значением с 1988 года, следует из данных Статистического управления страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали ускорения годовой инфляции до 5,9% с 5,7% в мае. Согласно данным агентства, показатель июня стал самым высоким с октября 1988 года, когда инфляция также составляла 6,3%.В месячном выражении цены выросли на 0,9% после 0,2% месяцем ранее, аналитики прогнозировали рост на 0,6%.

https://ria.ru/20220707/germaniya-1800930751.html

норвегия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, инфляция