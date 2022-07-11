https://ria.ru/20220711/inflyatsiya-1801656020.html
Годовая инфляция в Норвегии ускорилась до рекордных 6,3 процента
Годовая инфляция в Норвегии ускорилась до рекордных 6,3 процента - РИА Новости, 11.07.2022
Годовая инфляция в Норвегии ускорилась до рекордных 6,3 процента
Потребительские цены в Норвегии в июне выросли в годовом выражении на 6,3%, что стало самым высоким значением с 1988 года, следует из данных Статистического... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:40
2022-07-11T11:40
2022-07-11T11:40
в мире
норвегия
инфляция
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Потребительские цены в Норвегии в июне выросли в годовом выражении на 6,3%, что стало самым высоким значением с 1988 года, следует из данных Статистического управления страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали ускорения годовой инфляции до 5,9% с 5,7% в мае. Согласно данным агентства, показатель июня стал самым высоким с октября 1988 года, когда инфляция также составляла 6,3%.В месячном выражении цены выросли на 0,9% после 0,2% месяцем ранее, аналитики прогнозировали рост на 0,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, инфляция
Годовая инфляция в Норвегии ускорилась до рекордных 6,3 процента
Годовая инфляция в Норвегии в июне ускорилась до рекордных с 1988 года 6,3 процента