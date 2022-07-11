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Власти Греции ввели новые правила для заболевших коронавирусом туристов - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
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Власти Греции ввели новые правила для заболевших коронавирусом туристов
Власти Греции ввели новые правила для заболевших коронавирусом туристов - РИА Новости, 11.07.2022
Власти Греции ввели новые правила для заболевших коронавирусом туристов
В Греции обновили санитарные протоколы для туристов, заболевших во время отдыха коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:31
2022-07-11T10:31
туризм
туризм
новости - туризм
греция
коронавирус covid-19
туристы
отели
гостиницы
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Греции обновили санитарные протоколы для туристов, заболевших во время отдыха коронавирусом, сообщает АТОР.Теперь они не обязаны проходить принудительный пятидневный карантин по месту пребывания.Если у гостя проявляются симптомы COVID-19, то ему рекомендуют изолироваться в номере. Отель же обязан обеспечить заболевшего медицинской маской, проинформировать государственные санитарные службы и врача, с которым сотрудничает. Если пациент нуждается в госпитализации, то его транспортируют в больницу.Путешественники, у которых инфекция протекает бессимптомно или в нетяжелой форме, смогут самостоятельно выбирать — оставаться в самоизоляции или же продолжить отдых без ограничений.Если туристы предпочтут карантин, они смогут пройти его в своем номере в течение пяти дней и завершить без дополнительного диагностического исследования на коронавирус.Более того, в Греции больше нет системы, которая позволяла бы изолировать от других отдыхающих заболевшего иностранного туриста: упразднены отели-обсерваторы, а регламент не обязывает гостиницы оставлять какие-либо "карантинные" номера для размещения инфицированных.Ограничений в перемещениях по стране для заболевших ковидом иностранцев также не будет: они смогут путешествовать на пароме, самолете или других видах транспорта при условии ношения маски с высокой степенью защиты (FFP 2 или ΚΝ 95).В то же время правило, предусматривающее самоизоляцию на пять дней для граждан Греции, заболевших ковидом, остается в силе.По оценкам Минздрава, новая волна COVID-19 придет в страну через четыре-пять недель.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
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туризм, новости - туризм, греция, коронавирус covid-19, туристы, отели, гостиницы
10:31 11.07.2022
 
Власти Греции ввели новые правила для заболевших коронавирусом туристов

В Греции заболевших коронавирусом туристов больше не будут отправлять на карантин

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОстров Родос
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Греции обновили санитарные протоколы для туристов, заболевших во время отдыха коронавирусом, сообщает АТОР.
Теперь они не обязаны проходить принудительный пятидневный карантин по месту пребывания.
Если у гостя проявляются симптомы COVID-19, то ему рекомендуют изолироваться в номере. Отель же обязан обеспечить заболевшего медицинской маской, проинформировать государственные санитарные службы и врача, с которым сотрудничает. Если пациент нуждается в госпитализации, то его транспортируют в больницу.
Путешественники, у которых инфекция протекает бессимптомно или в нетяжелой форме, смогут самостоятельно выбирать — оставаться в самоизоляции или же продолжить отдых без ограничений.
Если туристы предпочтут карантин, они смогут пройти его в своем номере в течение пяти дней и завершить без дополнительного диагностического исследования на коронавирус.
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Более того, в Греции больше нет системы, которая позволяла бы изолировать от других отдыхающих заболевшего иностранного туриста: упразднены отели-обсерваторы, а регламент не обязывает гостиницы оставлять какие-либо "карантинные" номера для размещения инфицированных.
Ограничений в перемещениях по стране для заболевших ковидом иностранцев также не будет: они смогут путешествовать на пароме, самолете или других видах транспорта при условии ношения маски с высокой степенью защиты (FFP 2 или ΚΝ 95).
В то же время правило, предусматривающее самоизоляцию на пять дней для граждан Греции, заболевших ковидом, остается в силе.
По оценкам Минздрава, новая волна COVID-19 придет в страну через четыре-пять недель.
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