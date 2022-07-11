https://ria.ru/20220711/gretsiya-1801628115.html

Власти Греции ввели новые правила для заболевших коронавирусом туристов

Власти Греции ввели новые правила для заболевших коронавирусом туристов - РИА Новости, 11.07.2022

Власти Греции ввели новые правила для заболевших коронавирусом туристов

В Греции обновили санитарные протоколы для туристов, заболевших во время отдыха коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:31

2022-07-11T10:31

2022-07-11T10:31

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Греции обновили санитарные протоколы для туристов, заболевших во время отдыха коронавирусом, сообщает АТОР.Теперь они не обязаны проходить принудительный пятидневный карантин по месту пребывания.Если у гостя проявляются симптомы COVID-19, то ему рекомендуют изолироваться в номере. Отель же обязан обеспечить заболевшего медицинской маской, проинформировать государственные санитарные службы и врача, с которым сотрудничает. Если пациент нуждается в госпитализации, то его транспортируют в больницу.Путешественники, у которых инфекция протекает бессимптомно или в нетяжелой форме, смогут самостоятельно выбирать — оставаться в самоизоляции или же продолжить отдых без ограничений.Если туристы предпочтут карантин, они смогут пройти его в своем номере в течение пяти дней и завершить без дополнительного диагностического исследования на коронавирус.Более того, в Греции больше нет системы, которая позволяла бы изолировать от других отдыхающих заболевшего иностранного туриста: упразднены отели-обсерваторы, а регламент не обязывает гостиницы оставлять какие-либо "карантинные" номера для размещения инфицированных.Ограничений в перемещениях по стране для заболевших ковидом иностранцев также не будет: они смогут путешествовать на пароме, самолете или других видах транспорта при условии ношения маски с высокой степенью защиты (FFP 2 или ΚΝ 95).В то же время правило, предусматривающее самоизоляцию на пять дней для граждан Греции, заболевших ковидом, остается в силе.По оценкам Минздрава, новая волна COVID-19 придет в страну через четыре-пять недель.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, греция, коронавирус covid-19, туристы, отели, гостиницы