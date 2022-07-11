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Тамбовская область получит федеральный грант на развитие добровольчества - РИА Новости, 11.07.2022
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Тамбовская область получит федеральный грант на развитие добровольчества
Тамбовская область получит федеральный грант на развитие добровольчества - РИА Новости, 11.07.2022
Тамбовская область получит федеральный грант на развитие добровольчества
Тамбовская область впервые за несколько лет вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Регион добрых дел", регион в 2023 году получит 9 миллионов рублей РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:25
2022-07-11T14:25
тамбовская область
максим егоров
общество
тамбовская область
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ТАМБОВ, 11 июл - РИА Новости. Тамбовская область впервые за несколько лет вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Регион добрых дел", регион в 2023 году получит 9 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба областного правительства.На эти средства в области планируют привлечь в волонтерскую работу еще 7,5 тысяч жителей, также создадут 12 новых ресурсных центров поддержки добровольчества в дополнение к 18 уже существующим. В итоге такие центры будут работать в каждом городе и районе области.Заявку на конкурс формировал созданный в регионе Департамент туризма и молодежной политики совместно с лидерами молодежных движений региона. Также ведомство принимало участие в подготовке проектов.Тамбовские власти кардинально изменили вектор взаимодействия с молодёжью. По мнению главы региона Максима Егорова, в работе с молодыми людьми необходимо исключить формальный подход, также следует как можно активнее вовлекать их в процессы управления областью. Созданный по его инициативе Департамент туризма и молодёжной политике как раз и работает над этим.
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максим егоров, общество, тамбовская область
14:25 11.07.2022
 

Тамбовская область получит федеральный грант на развитие добровольчества

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 11 июл - РИА Новости. Тамбовская область впервые за несколько лет вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Регион добрых дел", регион в 2023 году получит 9 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба областного правительства.
На эти средства в области планируют привлечь в волонтерскую работу еще 7,5 тысяч жителей, также создадут 12 новых ресурсных центров поддержки добровольчества в дополнение к 18 уже существующим. В итоге такие центры будут работать в каждом городе и районе области.
Заявку на конкурс формировал созданный в регионе Департамент туризма и молодежной политики совместно с лидерами молодежных движений региона. Также ведомство принимало участие в подготовке проектов.
"Наш приоритет – системная работа. Только вовлекая в добровольческие проекты людей всех возрастов, можно получить достойный результат, что и продемонстрировала наша область. Очень приятно получить высокую оценку наших усилий на федеральном уровне!" - сказала глава департамента Евгения Касатова.
Тамбовские власти кардинально изменили вектор взаимодействия с молодёжью. По мнению главы региона Максима Егорова, в работе с молодыми людьми необходимо исключить формальный подход, также следует как можно активнее вовлекать их в процессы управления областью. Созданный по его инициативе Департамент туризма и молодёжной политике как раз и работает над этим.
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