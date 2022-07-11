https://ria.ru/20220711/grant-1801712856.html

Тамбовская область получит федеральный грант на развитие добровольчества

Тамбовская область получит федеральный грант на развитие добровольчества - РИА Новости, 11.07.2022

Тамбовская область получит федеральный грант на развитие добровольчества

Тамбовская область впервые за несколько лет вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Регион добрых дел", регион в 2023 году получит 9 миллионов рублей РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:25

2022-07-11T14:25

2022-07-11T14:25

тамбовская область

максим егоров

общество

тамбовская область

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ТАМБОВ, 11 июл - РИА Новости. Тамбовская область впервые за несколько лет вошла в число победителей Всероссийского конкурса "Регион добрых дел", регион в 2023 году получит 9 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба областного правительства.На эти средства в области планируют привлечь в волонтерскую работу еще 7,5 тысяч жителей, также создадут 12 новых ресурсных центров поддержки добровольчества в дополнение к 18 уже существующим. В итоге такие центры будут работать в каждом городе и районе области.Заявку на конкурс формировал созданный в регионе Департамент туризма и молодежной политики совместно с лидерами молодежных движений региона. Также ведомство принимало участие в подготовке проектов.Тамбовские власти кардинально изменили вектор взаимодействия с молодёжью. По мнению главы региона Максима Егорова, в работе с молодыми людьми необходимо исключить формальный подход, также следует как можно активнее вовлекать их в процессы управления областью. Созданный по его инициативе Департамент туризма и молодёжной политике как раз и работает над этим.

https://ria.ru/20220628/zakon-1798859695.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим егоров, общество, тамбовская область