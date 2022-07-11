https://ria.ru/20220711/google-1801618398.html

Google обжаловал в ВС блокировку видео с призывами к незаконным акциям

Google обжаловал в ВС блокировку видео с призывами к незаконным акциям - РИА Новости, 11.07.2022

Google обжаловал в ВС блокировку видео с призывами к незаконным акциям

Американская компания Google LLC просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, подтвердивших законность действий... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:30

2022-07-11T09:30

2022-07-11T09:30

технологии

россия

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Американская компания Google LLC просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, подтвердивших законность действий Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube с призывами участвовать в несогласованных акциях в январе 2021 года.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба Google поступила в ВС РФ 7 июля. Никаких решений по ней пока не принято.Google в апреле 2021 года попросил признать незаконными полученные в январе уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики. Суды американской компании полностью отказали.Как пояснял представитель Роскомнадзора в Арбитражном суде Москвы, Генпрокуратура потребовала от ведомства принять меры по прекращению распространения запрещенной информации – роликов с призывами к участию в несогласованных акциях. Выполняя предписание, Роскомнадзор направил уведомления компании Google, но она никаких действий по блокировке не совершила, шесть роликов удалили пользователи, остальные по-прежнему доступны. Сам Роскомнадзор блокировку не осуществлял.Представитель Google заявил, что в требовании прокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, говорится о ролике, размещенном в TikTok. Вывод о том, что информация в спорных видео на YouTube аналогична содержанию ролика в TikTok, сделали сами сотрудники Роскомнадзора, проверить это невозможно, так как часть роликов удалена. По словам заявителя, полномочиями удалять запрещенный контент наделена только прокуратура, она не может делегировать эти права другому ведомству.Представитель Google также заявил, что действия ответчика нарушают конституционные права граждан на получение и распространение информации. В ответ на это представитель ведомства заявил, что закон разрешает запрет противоправной информации. По его словам, несовершеннолетние из-за этих роликов пошли на несанкционированные акции и некоторые из них там пострадали.Суд, отклоняя заявление Google, указал в решении, что содержание спорных роликов подтверждено скриншотами, а оспариваемые действия ответчика "совершены надлежащим структурным подразделением Роскомнадзора в рамках установленных законодательством Российской Федерации полномочий". С первой инстанцией согласились затем апелляционный и окружной суды.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбужден ряд уголовных дел по статьям о нападениях на силовиков, хулиганстве и другим.

https://ria.ru/20220704/google-1800055518.html

https://ria.ru/20220622/google-1797367185.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, youtube