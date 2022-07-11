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Google обжаловал в ВС блокировку видео с призывами к незаконным акциям - РИА Новости, 11.07.2022
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Google обжаловал в ВС блокировку видео с призывами к незаконным акциям
Google обжаловал в ВС блокировку видео с призывами к незаконным акциям - РИА Новости, 11.07.2022
Google обжаловал в ВС блокировку видео с призывами к незаконным акциям
Американская компания Google LLC просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, подтвердивших законность действий... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:30
2022-07-11T09:30
технологии
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
youtube
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Американская компания Google LLC просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, подтвердивших законность действий Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube с призывами участвовать в несогласованных акциях в январе 2021 года.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба Google поступила в ВС РФ 7 июля. Никаких решений по ней пока не принято.Google в апреле 2021 года попросил признать незаконными полученные в январе уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики. Суды американской компании полностью отказали.Как пояснял представитель Роскомнадзора в Арбитражном суде Москвы, Генпрокуратура потребовала от ведомства принять меры по прекращению распространения запрещенной информации – роликов с призывами к участию в несогласованных акциях. Выполняя предписание, Роскомнадзор направил уведомления компании Google, но она никаких действий по блокировке не совершила, шесть роликов удалили пользователи, остальные по-прежнему доступны. Сам Роскомнадзор блокировку не осуществлял.Представитель Google заявил, что в требовании прокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, говорится о ролике, размещенном в TikTok. Вывод о том, что информация в спорных видео на YouTube аналогична содержанию ролика в TikTok, сделали сами сотрудники Роскомнадзора, проверить это невозможно, так как часть роликов удалена. По словам заявителя, полномочиями удалять запрещенный контент наделена только прокуратура, она не может делегировать эти права другому ведомству.Представитель Google также заявил, что действия ответчика нарушают конституционные права граждан на получение и распространение информации. В ответ на это представитель ведомства заявил, что закон разрешает запрет противоправной информации. По его словам, несовершеннолетние из-за этих роликов пошли на несанкционированные акции и некоторые из них там пострадали.Суд, отклоняя заявление Google, указал в решении, что содержание спорных роликов подтверждено скриншотами, а оспариваемые действия ответчика "совершены надлежащим структурным подразделением Роскомнадзора в рамках установленных законодательством Российской Федерации полномочий". С первой инстанцией согласились затем апелляционный и окружной суды.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбужден ряд уголовных дел по статьям о нападениях на силовиков, хулиганстве и другим.
https://ria.ru/20220704/google-1800055518.html
https://ria.ru/20220622/google-1797367185.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, youtube
09:30 11.07.2022
 
Google обжаловал в ВС блокировку видео с призывами к незаконным акциям

Google попросила пересмотреть решения о блокировке видео с призывами к незаконным акциям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Американская компания Google LLC просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, подтвердивших законность действий Роскомнадзора, который потребовал от Google ограничить доступ к 12 роликам на YouTube с призывами участвовать в несогласованных акциях в январе 2021 года.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассационная жалоба Google поступила в ВС РФ 7 июля. Никаких решений по ней пока не принято.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 12:04
ФАС выдала предупреждение Google за навязывание условий договоров
Google в апреле 2021 года попросил признать незаконными полученные в январе уведомления Роскомнадзора с требованием заблокировать ссылки на соответствующие ролики. Суды американской компании полностью отказали.
Как пояснял представитель Роскомнадзора в Арбитражном суде Москвы, Генпрокуратура потребовала от ведомства принять меры по прекращению распространения запрещенной информации – роликов с призывами к участию в несогласованных акциях. Выполняя предписание, Роскомнадзор направил уведомления компании Google, но она никаких действий по блокировке не совершила, шесть роликов удалили пользователи, остальные по-прежнему доступны. Сам Роскомнадзор блокировку не осуществлял.
Представитель Google заявил, что в требовании прокуратуры, на которое ссылается Роскомнадзор, говорится о ролике, размещенном в TikTok. Вывод о том, что информация в спорных видео на YouTube аналогична содержанию ролика в TikTok, сделали сами сотрудники Роскомнадзора, проверить это невозможно, так как часть роликов удалена. По словам заявителя, полномочиями удалять запрещенный контент наделена только прокуратура, она не может делегировать эти права другому ведомству.
Представитель Google также заявил, что действия ответчика нарушают конституционные права граждан на получение и распространение информации. В ответ на это представитель ведомства заявил, что закон разрешает запрет противоправной информации. По его словам, несовершеннолетние из-за этих роликов пошли на несанкционированные акции и некоторые из них там пострадали.
Суд, отклоняя заявление Google, указал в решении, что содержание спорных роликов подтверждено скриншотами, а оспариваемые действия ответчика "совершены надлежащим структурным подразделением Роскомнадзора в рамках установленных законодательством Российской Федерации полномочий". С первой инстанцией согласились затем апелляционный и окружной суды.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Возбужден ряд уголовных дел по статьям о нападениях на силовиков, хулиганстве и другим.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 16:58
Google грозит новый оборотный штраф в России
 
ТехнологииРоссияGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваYouTube
 
 
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