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ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта - РИА Новости, 11.07.2022
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ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта
ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта - РИА Новости, 11.07.2022
ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта
Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" в связи с плановым техническим обслуживанием,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:51
2022-07-11T15:51
экономика
германия
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" в связи с плановым техническим обслуживанием, говорится в ежедневном отчете ведомства.Регулятор отмечает, что поскольку техническое обслуживание является плановым, энергетический рынок подготовился к ситуации и к тому, что меньшие объемы газа будут закачиваться в хранилища."Приток газа стабилен, операторы сетей не сообщали о помехах", - добавляет ведомство.Уровень заполненности газохранилищ составляет 64,6%.
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экономика, германия
15:51 11.07.2022
 
ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта

Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта

© AP Photo / Eckehard SchulzПодземное хранилище природного газа компании в Германии
Подземное хранилище природного газа компании в Германии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Подземное хранилище природного газа компании в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" в связи с плановым техническим обслуживанием, говорится в ежедневном отчете ведомства.
"Северный поток 1" с сегодняшнего дня находится на техническом обслуживании. Поэтому прокачка газа находится на уровне в ноль процентов. Ремонтные работы заявлены до 21 июля. В это время не будет осуществляться поставка газа в Германию через "Северный поток 1", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что поскольку техническое обслуживание является плановым, энергетический рынок подготовился к ситуации и к тому, что меньшие объемы газа будут закачиваться в хранилища.
"Приток газа стабилен, операторы сетей не сообщали о помехах", - добавляет ведомство.
Уровень заполненности газохранилищ составляет 64,6%.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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