https://ria.ru/20220711/gaz-1801739152.html

ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта

ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта - РИА Новости, 11.07.2022

ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта

Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" в связи с плановым техническим обслуживанием,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:51

2022-07-11T15:51

2022-07-11T15:51

экономика

германия

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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" в связи с плановым техническим обслуживанием, говорится в ежедневном отчете ведомства.Регулятор отмечает, что поскольку техническое обслуживание является плановым, энергетический рынок подготовился к ситуации и к тому, что меньшие объемы газа будут закачиваться в хранилища."Приток газа стабилен, операторы сетей не сообщали о помехах", - добавляет ведомство.Уровень заполненности газохранилищ составляет 64,6%.

https://ria.ru/20220711/proetst-1801693229.html

германия

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экономика, германия