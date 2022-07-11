ФРГ подтвердила остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта
Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по "Северному потоку" из-за ремонта
© AP Photo / Eckehard SchulzПодземное хранилище природного газа компании в Германии
© AP Photo / Eckehard Schulz
Подземное хранилище природного газа компании в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" в связи с плановым техническим обслуживанием, говорится в ежедневном отчете ведомства.
"Северный поток 1" с сегодняшнего дня находится на техническом обслуживании. Поэтому прокачка газа находится на уровне в ноль процентов. Ремонтные работы заявлены до 21 июля. В это время не будет осуществляться поставка газа в Германию через "Северный поток 1", - говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что поскольку техническое обслуживание является плановым, энергетический рынок подготовился к ситуации и к тому, что меньшие объемы газа будут закачиваться в хранилища.
"Приток газа стабилен, операторы сетей не сообщали о помехах", - добавляет ведомство.
Уровень заполненности газохранилищ составляет 64,6%.