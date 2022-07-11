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Австрийская OMV получила на 70 процентов меньше газа, чем было заявлено - РИА Новости, 11.07.2022
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Австрийская OMV получила на 70 процентов меньше газа, чем было заявлено
Австрийская OMV получила на 70 процентов меньше газа, чем было заявлено - РИА Новости, 11.07.2022
Австрийская OMV получила на 70 процентов меньше газа, чем было заявлено
Австрийская нефтегазовая компания OMV в понедельник получила примерно на 70% меньше газа, чем было заявлено, из-за плановой инспекции газопровода "Северный... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:07
2022-07-11T15:07
экономика
австрия
германия
европа
газпром
северный поток
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания OMV в понедельник получила примерно на 70% меньше газа, чем было заявлено, из-за плановой инспекции газопровода "Северный поток", сообщил австрийскому агентству печати APA представитель компании Андреас Ринофнер.Отмечается, что с середины июня "Газпром" поставил Австрии около половины заказанного количества. По словам Ринофнера, будет ли возможно продолжать заполнение газохранилищ на фоне перебоев с поставками, зависит также от соответствующего суточного потребления и дополнительных закупок на спотовом рынке."Газпром" с 11 по 21 июля останавливает "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
https://ria.ru/20220711/ekonomiya-1801701967.html
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экономика, австрия, германия, европа, газпром, северный поток
15:07 11.07.2022
 
Австрийская OMV получила на 70 процентов меньше газа, чем было заявлено

Австрийская OMV получила на 70 процентов меньше газа из-за инспекции "Северного потока"

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Австрийская нефтегазовая компания OMV в понедельник получила примерно на 70% меньше газа, чем было заявлено, из-за плановой инспекции газопровода "Северный поток", сообщил австрийскому агентству печати APA представитель компании Андреас Ринофнер.
Отмечается, что с середины июня "Газпром" поставил Австрии около половины заказанного количества. По словам Ринофнера, будет ли возможно продолжать заполнение газохранилищ на фоне перебоев с поставками, зависит также от соответствующего суточного потребления и дополнительных закупок на спотовом рынке.
"Газпром" с 11 по 21 июля останавливает "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
Город Рим - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
14:00
Италия нашла способ сэкономить газ в случае прекращения поставок из России
 
ЭкономикаАвстрияГерманияЕвропаГазпромСеверный поток
 
 
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