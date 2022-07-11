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В Германии ожидают восстановления прежних объемов прокачки газа из России - РИА Новости, 11.07.2022
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В Германии ожидают восстановления прежних объемов прокачки газа из России
В Германии ожидают восстановления прежних объемов прокачки газа из России - РИА Новости, 11.07.2022
В Германии ожидают восстановления прежних объемов прокачки газа из России
Правительство ФРГ ожидает, что с возвратом турбины Siemens "Северному потоку — 1" исчезает причина для снижения объемов прокачки газа по трубопроводу, заявила... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:35
2022-07-11T13:35
в мире
экономика
германия
россия
канада
siemens
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БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ ожидает, что с возвратом турбины Siemens "Северному потоку — 1" исчезает причина для снижения объемов прокачки газа по трубопроводу, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман."Ясно то, что Россия обосновала снижение поставок тем, что турбина не вернулась из Канады. Эта причина, таким образом, устранена, соответствующая договоренность была достигнута с Канадой, что турбина вернется, она будет поставлена в Россию. Мы приветствуем это решение канадских партнеров и что таким образом отпадает основная причина, почему поставляется меньше газа", - заявила она на брифинге в понедельник.Представитель министерства экономики Сузанне Унград, говоря о деталях возврата турбин, отметила, что этим вопросом занимается компания Siemens.О том, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для "Северного потока", 10 июля сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон.Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали - основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
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в мире, экономика, германия, россия, канада, siemens
13:35 11.07.2022
 
В Германии ожидают восстановления прежних объемов прокачки газа из России

Правительство ФРГ ожидает восстановления объемов прокачки газа из России благодаря турбине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Правительство ФРГ ожидает, что с возвратом турбины Siemens "Северному потоку — 1" исчезает причина для снижения объемов прокачки газа по трубопроводу, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
"Ясно то, что Россия обосновала снижение поставок тем, что турбина не вернулась из Канады. Эта причина, таким образом, устранена, соответствующая договоренность была достигнута с Канадой, что турбина вернется, она будет поставлена в Россию. Мы приветствуем это решение канадских партнеров и что таким образом отпадает основная причина, почему поставляется меньше газа", - заявила она на брифинге в понедельник.
Представитель министерства экономики Сузанне Унград, говоря о деталях возврата турбин, отметила, что этим вопросом занимается компания Siemens.
О том, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для "Северного потока", 10 июля сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон.
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СМИ: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз
Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Теперь "Газпром" использует около 40% мощности магистрали - основного маршрута поставок российского газа в европейский регион, а с 11 по 21 июля, как планируется, остановит "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны - среди них Германия и Австрия - высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Пушков поговоркой прокомментировал ситуацию с дефицитом газа в Германии
 
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