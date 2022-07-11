https://ria.ru/20220711/gaz-1801618254.html

Цены на газ в Европе на торгах снижались более чем на десять процентов

Цены на газ в Европе на торгах снижались более чем на десять процентов - РИА Новости, 11.07.2022

Цены на газ в Европе на торгах снижались более чем на десять процентов

Цены на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник снижались на 12%, приближаясь к 1600 долларам, а в последние минуты теряют 8% и находятся у 1680... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:30

2022-07-11T09:30

2022-07-11T09:30

экономика

россия

европа

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Цены на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник снижались на 12%, приближаясь к 1600 долларам, а в последние минуты теряют 8% и находятся у 1680 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1660,5 доллара (-9,3% к расчетной цене пятницы - 1829,8 доллара). Вскоре котировки снизились до 1608,3 доллара (-12,1%), после чего чуть выросли и в последние минуты близки к 1680 долларам (-8,1%)Биржевая стоимость газа в Европе за месяц выросла вдвое. Еще 10 июня расчетная цена ближайших - тогда июльских - фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля - впервые с марта - достигла 1900 долларов.Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.Сейчас на настроения участников рынка влияют риски снижения поставок из России. "Газпром" с 11 по 21 июля планирует остановить из-за планового техобслуживания газопровод "Северный поток". Это может - если объемы не будут перенаправлены на альтернативные маршруты - усугубить нехватку газа на европейском рынке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/sanktsii-1801610884.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, европа