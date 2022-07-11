https://ria.ru/20220711/galuzin-1801683311.html

Посол России посетил церемонию прощания с Синдзо Абэ

Посол России посетил церемонию прощания с Синдзо Абэ - РИА Новости, 11.07.2022

Посол России посетил церемонию прощания с Синдзо Абэ

Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин посетил церемонию прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:02

2022-07-11T13:02

2022-07-11T15:45

в мире

япония

михаил галузин

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

синдзо абэ

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ТОКИО, 11 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин посетил церемонию прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии."Посол России в Японии Михаил Галузин посетил церемонию прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ и передал соболезнования семье и близким политика", - сказал дипломат.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11.00 мск) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в больницу в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра проходит сейчас в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.Синдзо Абэ во время своего пребывания на посту премьер-министра, которое стало самым длительным в истории Японии, ставил своей целью разрешение территориальных вопросов с Россией и заключение мирного договора. У него установились очень теплые отношения с российским президентом, они провели 27 встреч на высшем уровне. Абэ можно смело назвать наиболее расположенным к России премьер-министром в истории Японии. Ему принадлежит план из восьми пунктов по конкретному развитию направлений экономического сотрудничества с Россией. Частично план начал осуществляться, но этому помешала сначала пандемия коронавируса, а затем усилиями действующего премьер-министра Фумио Кисиды, сторонника крайне жесткого курса в отношении России, план Абэ был уничтожен в связи с событиями на Украине.

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япония

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры прощания с Синдзо Абэ в токийском храме Церемония прощания с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошла в буддистском храме Дзодзедзи в Токио. По традиции буддистский монах или настоятель храма читает сутры, провожая усопшего в последний путь. Это последняя возможность попрощаться с усопшим для родственников и друзей. Участники церемонии по очереди подходят к гробу для воскурения благовоний в специальной чаше, они могут по желанию выступить с прощальным словом. Церемония начинается вечером и длится несколько часов. После того, как основная часть закончится, в зале остается только семья и буддистский монах, которые должны всю ночь читать сутры, молиться и следить, чтобы не погасли благовония. 2022-07-11T13:02 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, михаил галузин, убийство экс-премьера японии синдзо абэ, синдзо абэ