13:02 11.07.2022 (обновлено: 15:45 11.07.2022)
Посол России посетил церемонию прощания с Синдзо Абэ
Посол России в Японии Михаил Галузин посетил церемонию прощания с Синдзо Абэ
© РИА Новости / Ксения Нака / Перейти в фотобанкЛюди на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио
Люди на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио
ТОКИО, 11 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин посетил церемонию прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Посол России в Японии Михаил Галузин посетил церемонию прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ и передал соболезнования семье и близким политика", - сказал дипломат.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его убийца – Тэцуя Ямагами был схвачен на месте и в настоящее время дает показания. Он выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. Политик получил ранения в шею и грудь. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер в 17 часов (11.00 мск) в пятницу от потери крови. Вскоре после сообщений о покушении в больницу в Нару срочно приехала его жена Акиэ Абэ. Убийца сказал, что он был "недоволен Абэ и хотел его убить", затем сказал, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у убийцы были свои счеты.
Прощание для близких, друзей и соратников бывшего премьер-министра проходит сейчас в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио. Во вторник там же состоятся похороны. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ – Акиэ.
Синдзо Абэ во время своего пребывания на посту премьер-министра, которое стало самым длительным в истории Японии, ставил своей целью разрешение территориальных вопросов с Россией и заключение мирного договора. У него установились очень теплые отношения с российским президентом, они провели 27 встреч на высшем уровне. Абэ можно смело назвать наиболее расположенным к России премьер-министром в истории Японии. Ему принадлежит план из восьми пунктов по конкретному развитию направлений экономического сотрудничества с Россией. Частично план начал осуществляться, но этому помешала сначала пандемия коронавируса, а затем усилиями действующего премьер-министра Фумио Кисиды, сторонника крайне жесткого курса в отношении России, план Абэ был уничтожен в связи с событиями на Украине.