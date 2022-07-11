https://ria.ru/20220711/frantsiya-1801809830.html

Нацсобрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству

Нацсобрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству - РИА Новости, 11.07.2022

Нацсобрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству

Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) проголосовали в понедельник против вынесения вотума недоверия правительству. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:51

2022-07-11T19:51

2022-07-11T19:55

франция

в мире

элизабет борн

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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) проголосовали в понедельник против вынесения вотума недоверия правительству.Голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн инициировала оппозиционная коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входит "Непокорившаяся Франция", "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые".Только 146 депутатов проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству Борн. Для принятия процедуры по вынесению вотума недоверия необходимо было набрать 289 голосов из 577 депутатов.Трансляция голосования велась в аккаунте Нацсобрания в Twitter.

https://ria.ru/20220619/vybory-1796621489.html

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франция, в мире, элизабет борн