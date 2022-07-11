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Нацсобрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству - РИА Новости, 11.07.2022
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Нацсобрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству
Нацсобрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству - РИА Новости, 11.07.2022
Нацсобрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству
Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) проголосовали в понедельник против вынесения вотума недоверия правительству. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:51
2022-07-11T19:55
франция
в мире
элизабет борн
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) проголосовали в понедельник против вынесения вотума недоверия правительству.Голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн инициировала оппозиционная коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входит "Непокорившаяся Франция", "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые".Только 146 депутатов проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству Борн. Для принятия процедуры по вынесению вотума недоверия необходимо было набрать 289 голосов из 577 депутатов.Трансляция голосования велась в аккаунте Нацсобрания в Twitter.
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франция, в мире, элизабет борн
19:51 11.07.2022 (обновлено: 19:55 11.07.2022)
 
Нацсобрание Франции не поддержало вотум недоверия правительству

Депутаты Нацсобрания Франции проголосовали против вынесения вотума недоверия правительству

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) проголосовали в понедельник против вынесения вотума недоверия правительству.
Голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Элизабет Борн инициировала оппозиционная коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входит "Непокорившаяся Франция", "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые".
Только 146 депутатов проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству Борн. Для принятия процедуры по вынесению вотума недоверия необходимо было набрать 289 голосов из 577 депутатов.
Трансляция голосования велась в аккаунте Нацсобрания в Twitter.
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