https://ria.ru/20220711/frantsiya-1801739897.html
Суд во Франции прекратил дело об изнасиловании против главы МВД
Суд во Франции прекратил дело об изнасиловании против главы МВД - РИА Новости, 11.07.2022
Суд во Франции прекратил дело об изнасиловании против главы МВД
Суд во Франции постановил прекратить дело об изнасиловании в отношении главы МВД страны Жеральда Дарманена, на которого была подана жалоба в 2017 году, сообщает РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:52
2022-07-11T15:52
2022-07-11T16:01
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ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Суд во Франции постановил прекратить дело об изнасиловании в отношении главы МВД страны Жеральда Дарманена, на которого была подана жалоба в 2017 году, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. По данным канала, соответствующее решение судья вынес 8 июля.Прокуратура Парижа в январе потребовала прекратить дело в отношении Дарманена, обвиняемого в изнасиловании, из-за отсутствия состава преступления.Жалоба в отношении французского министра Дарманена была подана в 2017 году Софи Паттерсон-Спатц, которая в 2009 году обвиняла его в изнасиловании и злоупотреблении доверием. Суд Парижа в августе 2018 года вынес постановление об отсутствии состава преступления.В ноябре 2019 года кассационный суд постановил, чтобы следственная палата парижского апелляционного суда пересмотрела законность закрытия в 2018 году дела в отношении Дарманена. В июне 2020 года апелляционный суд Парижа постановил возобновить расследование по делу в отношении министра.
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РИА Новости
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франция, в мире, париж
15:52 11.07.2022 (обновлено: 16:01 11.07.2022)
Суд во Франции прекратил дело об изнасиловании против главы МВД
Суд во Франции прекратил дело об изнасиловании против главы МВД Дарманена
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Суд во Франции постановил прекратить дело об изнасиловании в отношении главы МВД страны Жеральда Дарманена, на которого была подана жалоба в 2017 году, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. По данным канала, соответствующее решение судья вынес 8 июля.
Прокуратура Парижа
в январе потребовала прекратить дело в отношении Дарманена, обвиняемого в изнасиловании, из-за отсутствия состава преступления.
Жалоба в отношении французского министра Дарманена была подана в 2017 году Софи Паттерсон-Спатц, которая в 2009 году обвиняла его в изнасиловании и злоупотреблении доверием. Суд Парижа в августе 2018 года вынес постановление об отсутствии состава преступления.
В ноябре 2019 года кассационный суд постановил, чтобы следственная палата парижского апелляционного суда пересмотрела законность закрытия в 2018 году дела в отношении Дарманена. В июне 2020 года апелляционный суд Парижа постановил возобновить расследование по делу в отношении министра.