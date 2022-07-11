https://ria.ru/20220711/frantsiya-1801739897.html

Суд во Франции прекратил дело об изнасиловании против главы МВД

Суд во Франции прекратил дело об изнасиловании против главы МВД - РИА Новости, 11.07.2022

Суд во Франции прекратил дело об изнасиловании против главы МВД

Суд во Франции постановил прекратить дело об изнасиловании в отношении главы МВД страны Жеральда Дарманена, на которого была подана жалоба в 2017 году, сообщает РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:52

2022-07-11T15:52

2022-07-11T16:01

франция

в мире

париж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg

ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Суд во Франции постановил прекратить дело об изнасиловании в отношении главы МВД страны Жеральда Дарманена, на которого была подана жалоба в 2017 году, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. По данным канала, соответствующее решение судья вынес 8 июля.Прокуратура Парижа в январе потребовала прекратить дело в отношении Дарманена, обвиняемого в изнасиловании, из-за отсутствия состава преступления.Жалоба в отношении французского министра Дарманена была подана в 2017 году Софи Паттерсон-Спатц, которая в 2009 году обвиняла его в изнасиловании и злоупотреблении доверием. Суд Парижа в августе 2018 года вынес постановление об отсутствии состава преступления.В ноябре 2019 года кассационный суд постановил, чтобы следственная палата парижского апелляционного суда пересмотрела законность закрытия в 2018 году дела в отношении Дарманена. В июне 2020 года апелляционный суд Парижа постановил возобновить расследование по делу в отношении министра.

https://ria.ru/20220711/germaniya-1801556125.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, в мире, париж