https://ria.ru/20220711/festival-1801817898.html

Дням Союзного государства на "Славянском базаре" отведут три дня

Дням Союзного государства на "Славянском базаре" отведут три дня - РИА Новости, 11.07.2022

Дням Союзного государства на "Славянском базаре" отведут три дня

Впервые дни Союзного государства на стартующем в среду, 13 июля, ХХХI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в течение трех... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:30

2022-07-11T20:30

2022-07-11T20:30

союзное государство

россия

белоруссия

витебск

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Впервые дни Союзного государства на стартующем в среду, 13 июля, ХХХI Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в течение трех дней, сообщается на официальном сайте Постоянного комитета СГ.В четверг, 14 июля, в Витебском центре современного искусства откроется пленэрная выставка, посвященная 140-летию со дня рождения народных поэтов Беларуси Якуба Коласа и Янки Купалы. А вечером в Летнем амфитеатре состоится торжественная церемония открытия фестиваля с участием президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В обоих мероприятиях примет участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.В пятницу, 15 июля, Дни Союзного государства откроет пресс-конференция лауреатов Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2021–2022 годы. Она состоится в Доме кино "Витебск".Премия присуждается белорусским и российским деятелям искусства, результаты творческой работы которых не только вносят огромный вклад в союзные литературу и искусство, но и укрепляют содружество Беларуси и России.В этом году Премия присуждена трем авторским коллективам: Леониду Богораду (посмертно), Александру Вавилову, Ирине Ковленой, Сергею Петрову, Марине Романовской – за концертные программы в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"; Ивану Антоновичу, Сергею Кандыбовичу, Петру Климуку Александре Козополянской, Оксане Солоповой, Екатерине Роевой-Мкртчян, Николаю Чехлову – за издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне "Историческая память Союзного государства"; Андрею Коробцову и Константину Фомину – за проект "Ржевский Мемориал Советскому солдату".В пятницу же День Союзного государства продолжит церемония возложения цветов у Вечного огня к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Днем в конференц-зале Витебского государственного университета имени П.М. Машерова пройдет дискуссия на тему "Союзное государство – пространство для развития творческого потенциала молодежи". Участникам предстоит обсудить ряд тем, касающихся молодежной политики обеих стран, среди которых – культурное и гуманитарное сотрудничество, реализация совместных программ, проектов и мероприятий в области культуры, пути развития образовательного пространства в сфере культуры, популяризация историко-культурного наследия России и Беларуси, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Во встрече примет участие Дмитрий Мезенцев.Вечерняя часть программы обещает быть не менее насыщенной. Состоятся праздник народной культуры и традиций "Народные гуляния на Пушкинской", Гала-концерт в Летнем театре под названием "День Союзного государства", в рамках которого пройдет церемония вручения специальных дипломов и призов Постоянного Комитета.Пятница станет настоящим "днем выставок". В Художественном музее Витебска стартует проект "Народные промыслы – культурное наследие России". Состоятся выставки, посвященные 135-летию со дня рождения всемирно известного российско-белорусского художника Марка Шагала: художественно-образовательная выставка из коллекции музея "МАРК ШАГАЛ. "И НА ЗЕМЛЕ…", а также экспозиция графики из коллекции музея "АГАСФЕР" в Арт-центре Марка Шагала Завершится день концертом белорусских и российских призеров международных конкурсов, исполнителей эстрадной песни "Витебск" разных лет.В последний из Дней Союзного государства в Витебской областной филармонии пройдет грандиозный концерт звезд оперного искусства Беларуси и России. На сцену филармонии выйдет всемирно известный пианист Денис Мацуев.

https://ria.ru/20220518/vystavka-1789199954.html

https://ria.ru/20220402/produktsiya-1781456265.html

https://ria.ru/20220627/forum-1798502059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, витебск, дмитрий мезенцев