https://ria.ru/20220711/festival-1801764349.html

Фестиваль этномузыки в Красноярском крае собрал более 66 тысяч гостей

Фестиваль этномузыки в Красноярском крае собрал более 66 тысяч гостей - РИА Новости, 11.07.2022

Фестиваль этномузыки в Красноярском крае собрал более 66 тысяч гостей

Число гостей, за четыре дня посетивших XVIII международный фестиваль этнической музыки и ремёсел "МИР Сибири" на юге Красноярского края, составило 66,5 тысячи,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:26

2022-07-11T17:26

2022-07-11T17:26

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 11 июл - РИА Новости. Число гостей, за четыре дня посетивших XVIII международный фестиваль этнической музыки и ремёсел "МИР Сибири" на юге Красноярского края, составило 66,5 тысячи, что вдвое больше по сравнению с прошлыми годами, сообщает пресс-служба губернатора региона.Фестиваль проходил в поселке Шушенское с 7 по 10 июля."По официальным данным, за четыре дня мероприятия фестиваля посетили 66,5 тысячи гостей. Это абсолютный рекорд за всю историю праздника, вдвое превысивший максимальные показатели прошлых лет. В центре Сибири встретились туристы из Владивостока, Анадыря, Волгограда, Хабаровска, Сочи, Риги, Белграда, Хельсинки, Лондона и десятков других городов мира", - говорится в сообщении.В дни фестиваля на десяти площадках прошли около 200 мероприятий – мини-спектакли, концерты, лекции, мастер-классы. Почётными гостями фестиваля стали десять коллективов: Seven Eight Band (Алжир, Армения, Россия), Сергей Старостин и арт-квартет Тима Дорофеева (Архангельская область, Москва), группа "Отава Ё" (Санкт-Петербург), Khoomei Beat (Республика Тыва), Namgar(Республика Бурятия, Москва, Алжир), Uzoritsa (Республика Башкортостан), музыкальный проект Zventa Sventana (Москва), певицы Shiran(Израиль/Йемен) и Элида Алмейда (Ангола, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Португалия), Белорусский государственный ансамбль "Песняры".Насыщенной была и конкурсная составляющая фестиваля. За главный приз – отлитую из бронзы и латуни чашу-братину боролись лучшие фольклорные исполнители и мастера России.Этномузыкальную премию "МИРА" жюри единогласно присудили женской вокальной группе Народного ансамбля песни и танца "Улуг-Хем" из Тувы. Гран-при мастерового конкурса завоевала Валентина Бельды из села Джари Хабаровского края. Мастерица покорила экспертов традиционными нанайскими костюмами из рыбьей кожи. Малая чаша – специальный приз этномузыкального конкурса – достался дуэту Полины Дмитриевой и Никиты Ражева из Москвы.

https://ria.ru/20220708/kredit-1801232860.html

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красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край