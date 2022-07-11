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Из опасных районов Донбасса за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/evakuatsiya-1801830896.html
Из опасных районов Донбасса за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек
Из опасных районов Донбасса за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек - РИА Новости, 11.07.2022
Из опасных районов Донбасса за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек
За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 22 017 человека, в том числе 479 РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T22:07
2022-07-11T22:08
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 22 017 человека, в том числе 479 детей, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 017 человек, в том числе 3 479 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 481 664 человека, из которых 390 578 детей", - сообщил Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересекли 392 367 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4433."В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - добавил генерал.Он также сообщил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 31 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 759 193 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - сказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220711/shakhtersk-1801794934.html
https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801678665.html
россия
донбасс
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донецкая народная республика
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россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область
22:07 11.07.2022 (обновлено: 22:08 11.07.2022)
 
Из опасных районов Донбасса за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек

Минобороны: из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители Северодонецка во время эвакуации
Мирные жители Северодонецка во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Мирные жители Северодонецка во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 22 017 человека, в том числе 479 детей, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 017 человек, в том числе 3 479 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 481 664 человека, из которых 390 578 детей", - сообщил Мизинцев.
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По его словам, государственную границу РФ пересекли 392 367 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4433.
"В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - добавил генерал.
Он также сообщил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 31 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 759 193 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - сказал Мизинцев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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