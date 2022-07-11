22:07 11.07.2022 (обновлено: 22:08 11.07.2022)
Из опасных районов Донбасса за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек
Минобороны: из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировали более 22 тысяч человек
Мирные жители Северодонецка во время эвакуации. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 22 017 человека, в том числе 479 детей, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 017 человек, в том числе 3 479 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 481 664 человека, из которых 390 578 детей", - сообщил Мизинцев.
По его словам, государственную границу РФ пересекли 392 367 личных автомобилей, в том числе за сутки – 4433.
"В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - добавил генерал.
Он также сообщил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 31 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 759 193 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - сказал Мизинцев.