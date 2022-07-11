https://ria.ru/20220711/erdogan-1801793658.html

Эрдоган обсудил с Зеленским экспорт украинского зерна

Эрдоган обсудил с Зеленским экспорт украинского зерна - РИА Новости, 11.07.2022

Эрдоган обсудил с Зеленским экспорт украинского зерна

Президенты Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский обсудили по телефону в понедельник создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:55

2022-07-11T18:55

2022-07-11T18:55

владимир зеленский

цены на нефть

хулуси акар

мевлют чавушоглу

турция

россия

украина

оон

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Президенты Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский обсудили по телефону в понедельник создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море, сообщила канцелярия турецкого лидера.Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с российско-украинской войной и созданием безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море. Заявив, что самым большим желанием Турции является мир в Украине, Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжает работать над планом, подготовленным ООН по поставкам украинской зерновой продукции на мировой рынок", - сообщила канцелярия.Подчеркнув, что решение между Украиной и Россией в любом случае будет через дипломатию, и что для этого должен быть открыт стол переговоров, Эрдоган выразил готовность предложить все виды поддержки, включая содействие и посредничество, в Стамбульском процессе."Президент Эрдоган также поблагодарил Зеленского за его праздничное поздравление на турецком языке в видеообращении, которое он опубликовал по случаю Курбан-Байрам", - говорится в сообщении.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220711/krizis-1801781763.html

https://ria.ru/20220711/putin-1801756212.html

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владимир зеленский, цены на нефть, хулуси акар, мевлют чавушоглу, турция, россия, украина, оон