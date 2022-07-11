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Спасатели из Приамурья сняли с дерева сбежавшего енота Бусяна

Спасатели из Приамурья сняли с дерева сбежавшего енота Бусяна - РИА Новости, 11.07.2022

Спасатели из Приамурья сняли с дерева сбежавшего енота Бусяна

Спасатели сняли с дерева енота-беглеца по кличке Бусян, он выпал из окна четвертого этажа многоэтажки в приамурском Благовещенске, зацепившись за бельевые... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:29

2022-07-11T10:29

2022-07-11T10:29

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ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Спасатели сняли с дерева енота-беглеца по кличке Бусян, он выпал из окна четвертого этажа многоэтажки в приамурском Благовещенске, зацепившись за бельевые веревки, успешно спустился на землю, но от испуга взобрался на макушку вяза, сообщает областной главк МЧС."На дерево на уровень пятого этажа в Благовещенске забрался енот. Все попытки хозяев уговорить животное спуститься не увенчались успехом, требовалась помощь спасателей. Пушной годовалый зверь, живущий на четвертом этаже многоквартирного жилого дома, упал с балкона, зацепился за бельевые веревки на втором этаже и благополучно приземлился на землю. От пережитых потрясений енот взобрался на высокий карагач (вяз)", - информируют спасатели.Отмечается, для того, чтобы снять хищника с дерева поисково-спасательный отряд прибегнул к помощи автоматического коленчатого подъемника АКП-30 и, используя специальное приспособление, снял енота с дерева."Целым и невредимым передали беглеца хозяевам, те, в свою очередь, поблагодарили спасателей за помощь. Как поделились владельцы, енота зовут Бусян. Необычное имя он получил случайно, из Москвы ждали самку енота и придумали ей имя Бусинка. Но через некоторое время оказалось, что Бусинка – самец, потому и кличку изменили на Бусяна. Он очень любит гулять на балконе и, словно цирковой артист, покоряет перекладины и сливные желоба", - сообщили в областном главке.По версии владельцев, питомец мог соскользнуть во время прогулки после дождя, когда передвигался на балконе по мокрой поверхности.

https://ria.ru/20210205/enot-1596161706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

благовещенск, москва, общество