Спасатели из Приамурья сняли с дерева сбежавшего енота Бусяна
Спасатели из Приамурья сняли с макушки вяза сбежавшего от хозяев енота Бусяна
© Фото : ГУМЧС России по Амурской областиСпасатели МЧС России сняли с дерева в городе Благовещенске енота-беглеца
© Фото : ГУМЧС России по Амурской области
ХАБАРОВСК, 11 июл - РИА Новости. Спасатели сняли с дерева енота-беглеца по кличке Бусян, он выпал из окна четвертого этажа многоэтажки в приамурском Благовещенске, зацепившись за бельевые веревки, успешно спустился на землю, но от испуга взобрался на макушку вяза, сообщает областной главк МЧС.
"На дерево на уровень пятого этажа в Благовещенске забрался енот. Все попытки хозяев уговорить животное спуститься не увенчались успехом, требовалась помощь спасателей. Пушной годовалый зверь, живущий на четвертом этаже многоквартирного жилого дома, упал с балкона, зацепился за бельевые веревки на втором этаже и благополучно приземлился на землю. От пережитых потрясений енот взобрался на высокий карагач (вяз)", - информируют спасатели.
Отмечается, для того, чтобы снять хищника с дерева поисково-спасательный отряд прибегнул к помощи автоматического коленчатого подъемника АКП-30 и, используя специальное приспособление, снял енота с дерева.
"Целым и невредимым передали беглеца хозяевам, те, в свою очередь, поблагодарили спасателей за помощь. Как поделились владельцы, енота зовут Бусян. Необычное имя он получил случайно, из Москвы ждали самку енота и придумали ей имя Бусинка. Но через некоторое время оказалось, что Бусинка – самец, потому и кличку изменили на Бусяна. Он очень любит гулять на балконе и, словно цирковой артист, покоряет перекладины и сливные желоба", - сообщили в областном главке.
По версии владельцев, питомец мог соскользнуть во время прогулки после дождя, когда передвигался на балконе по мокрой поверхности.
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