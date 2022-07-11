Байден поедет на Ближний Восток обсуждать энергобезопасность
Байден поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Как заявил на пресс-конференции Салливан, США хотят, чтобы Ближний Восток был регионом с большей стабильностью.
"Регионом, который помогает глобальной энергобезопасности", - заявил Салливан.
Он отметил, что ситуация на рынках энергоносителей будет обсуждаться в свете влияния на нее российской спецоперации на Украине.
Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он заявил, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.
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