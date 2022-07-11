https://ria.ru/20220711/energobezopasnost-1801835912.html

Байден поедет на Ближний Восток обсуждать энергобезопасность

Байден поедет на Ближний Восток обсуждать энергобезопасность - РИА Новости, 11.07.2022

Байден поедет на Ближний Восток обсуждать энергобезопасность

Президент США Джо Байден поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине, заявил... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T23:32

2022-07-11T23:32

2022-07-11T23:32

в мире

цены на нефть

дональд трамп

ближний восток

сша

израиль

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Как заявил на пресс-конференции Салливан, США хотят, чтобы Ближний Восток был регионом с большей стабильностью."Регионом, который помогает глобальной энергобезопасности", - заявил Салливан.Он отметил, что ситуация на рынках энергоносителей будет обсуждаться в свете влияния на нее российской спецоперации на Украине.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он заявил, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.

https://ria.ru/20220705/bayden-1800208100.html

ближний восток

сша

израиль

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, цены на нефть, дональд трамп, ближний восток, сша, израиль, джо байден