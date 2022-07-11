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Байден поедет на Ближний Восток обсуждать энергобезопасность - РИА Новости, 11.07.2022
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Байден поедет на Ближний Восток обсуждать энергобезопасность
Байден поедет на Ближний Восток обсуждать энергобезопасность - РИА Новости, 11.07.2022
Байден поедет на Ближний Восток обсуждать энергобезопасность
Президент США Джо Байден поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине, заявил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:32
2022-07-11T23:32
в мире
цены на нефть
дональд трамп
ближний восток
сша
израиль
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Как заявил на пресс-конференции Салливан, США хотят, чтобы Ближний Восток был регионом с большей стабильностью."Регионом, который помогает глобальной энергобезопасности", - заявил Салливан.Он отметил, что ситуация на рынках энергоносителей будет обсуждаться в свете влияния на нее российской спецоперации на Украине.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он заявил, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.
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в мире, цены на нефть, дональд трамп, ближний восток, сша, израиль, джо байден
23:32 11.07.2022
 
Байден поедет на Ближний Восток обсуждать энергобезопасность

Байден поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Как заявил на пресс-конференции Салливан, США хотят, чтобы Ближний Восток был регионом с большей стабильностью.
"Регионом, который помогает глобальной энергобезопасности", - заявил Салливан.
Он отметил, что ситуация на рынках энергоносителей будет обсуждаться в свете влияния на нее российской спецоперации на Украине.
Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Он заявил, что станет первым американским лидером, который напрямую полетит из Израиля в саудовский город Джидду, где пройдет заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его предшественник Дональд Трамп гордился тем, что первым из президентов США перелетел из Саудовской Аравии в Израиль.
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В миреЦены на нефтьДональд ТрампБлижний ВостокСШАИзраильДжо Байден
 
 
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