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В РС БиГ планируют построить две электростанции для российского газа - РИА Новости, 11.07.2022
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В РС БиГ планируют построить две электростанции для российского газа
В РС БиГ планируют построить две электростанции для российского газа - РИА Новости, 11.07.2022
В РС БиГ планируют построить две электростанции для российского газа
Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) планируют построить две газовые электростанции в расчете на планируемый магистральный газопровод,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:28
2022-07-11T12:28
республика сербская
босния и герцеговина
сербия
россия
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БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) планируют построить две газовые электростанции в расчете на планируемый магистральный газопровод, связанный с газотранспортной системой Сербии, для получения газа из РФ, третью газовую электростанцию может построить "Зарубежнефть", заявил РИА Новости министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич.Глава минэнерго ранее сообщал РИА Новости, что проект магистрального газопровода в Республике Сербской протяженностью 325 километров, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии в районе города Биелина и принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки."Хочу отметить, что наряду со строительством нового газопровода планируется строительство двух газовых электростанций, мощность которых еще будет определяться. Мы планировали, что одна будет в Баня-Луке, а другая - в городе Приедор. Альтернативно рассмотрим в технико-экономическом обосновании другое место перед Баня-Лукой. Есть вероятность, что это будет в районе города Добой, но согласно нынешним оценкам – Баня-Лука", - заявил Джокич агентству.Он напомнил, что при поддержке властей РС БиГ нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Брод" в составе "ОПТИМА группы" в собственности российской компании "Зарубежнефть" ранее провел реконструкцию своих объектов и построил газопровод подключения с территории Хорватии через реку Саву для газификации предприятия. "Проект завершен, оборудование для компримирования (повышения давления газа – ред.) активировано и производит компримированный природный газ (КПГ), он сейчас подается на завод по производству масел Модрича, также в собственности "Зарубежнефти", а также поставляется другим предприятиям и гражданам", - указал глава минэнерго."Проект представляет особую важность для НПЗ "Брод" который подал заявку на строительство газовой электростанции. Мы, как правительство РС, хотим дать максимальную поддержку и надеемся, что "Зарубежнефть" готова его реализовать. На данный момент, по их оценкам, они могут построить электростанцию мощностью около 100 мегаватт. Надо отметить, что когда построили газопровод подключения и провели реконструкцию производства на НПЗ, это была инвестиция около 8 миллионов евро, и мы ценим этот вклад", - подчеркнул член правительства Республики Сербской.РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.
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республика сербская, босния и герцеговина, сербия, россия
12:28 11.07.2022
 
В РС БиГ планируют построить две электростанции для российского газа

Власти РС БиГ планируют построить две электростанции в расчете на российский газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) планируют построить две газовые электростанции в расчете на планируемый магистральный газопровод, связанный с газотранспортной системой Сербии, для получения газа из РФ, третью газовую электростанцию может построить "Зарубежнефть", заявил РИА Новости министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич.
Глава минэнерго ранее сообщал РИА Новости, что проект магистрального газопровода в Республике Сербской протяженностью 325 километров, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии в районе города Биелина и принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.
"Хочу отметить, что наряду со строительством нового газопровода планируется строительство двух газовых электростанций, мощность которых еще будет определяться. Мы планировали, что одна будет в Баня-Луке, а другая - в городе Приедор. Альтернативно рассмотрим в технико-экономическом обосновании другое место перед Баня-Лукой. Есть вероятность, что это будет в районе города Добой, но согласно нынешним оценкам – Баня-Лука", - заявил Джокич агентству.
Он напомнил, что при поддержке властей РС БиГ нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Брод" в составе "ОПТИМА группы" в собственности российской компании "Зарубежнефть" ранее провел реконструкцию своих объектов и построил газопровод подключения с территории Хорватии через реку Саву для газификации предприятия. "Проект завершен, оборудование для компримирования (повышения давления газа – ред.) активировано и производит компримированный природный газ (КПГ), он сейчас подается на завод по производству масел Модрича, также в собственности "Зарубежнефти", а также поставляется другим предприятиям и гражданам", - указал глава минэнерго.
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"Проект представляет особую важность для НПЗ "Брод" который подал заявку на строительство газовой электростанции. Мы, как правительство РС, хотим дать максимальную поддержку и надеемся, что "Зарубежнефть" готова его реализовать. На данный момент, по их оценкам, они могут построить электростанцию мощностью около 100 мегаватт. Надо отметить, что когда построили газопровод подключения и провели реконструкцию производства на НПЗ, это была инвестиция около 8 миллионов евро, и мы ценим этот вклад", - подчеркнул член правительства Республики Сербской.
РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.
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