https://ria.ru/20220711/elektrostantsii-1801670592.html

В РС БиГ планируют построить две электростанции для российского газа

В РС БиГ планируют построить две электростанции для российского газа - РИА Новости, 11.07.2022

В РС БиГ планируют построить две электростанции для российского газа

Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) планируют построить две газовые электростанции в расчете на планируемый магистральный газопровод,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:28

2022-07-11T12:28

2022-07-11T12:28

республика сербская

босния и герцеговина

сербия

россия

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БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) планируют построить две газовые электростанции в расчете на планируемый магистральный газопровод, связанный с газотранспортной системой Сербии, для получения газа из РФ, третью газовую электростанцию может построить "Зарубежнефть", заявил РИА Новости министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич.Глава минэнерго ранее сообщал РИА Новости, что проект магистрального газопровода в Республике Сербской протяженностью 325 километров, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии в районе города Биелина и принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки."Хочу отметить, что наряду со строительством нового газопровода планируется строительство двух газовых электростанций, мощность которых еще будет определяться. Мы планировали, что одна будет в Баня-Луке, а другая - в городе Приедор. Альтернативно рассмотрим в технико-экономическом обосновании другое место перед Баня-Лукой. Есть вероятность, что это будет в районе города Добой, но согласно нынешним оценкам – Баня-Лука", - заявил Джокич агентству.Он напомнил, что при поддержке властей РС БиГ нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Брод" в составе "ОПТИМА группы" в собственности российской компании "Зарубежнефть" ранее провел реконструкцию своих объектов и построил газопровод подключения с территории Хорватии через реку Саву для газификации предприятия. "Проект завершен, оборудование для компримирования (повышения давления газа – ред.) активировано и производит компримированный природный газ (КПГ), он сейчас подается на завод по производству масел Модрича, также в собственности "Зарубежнефти", а также поставляется другим предприятиям и гражданам", - указал глава минэнерго."Проект представляет особую важность для НПЗ "Брод" который подал заявку на строительство газовой электростанции. Мы, как правительство РС, хотим дать максимальную поддержку и надеемся, что "Зарубежнефть" готова его реализовать. На данный момент, по их оценкам, они могут построить электростанцию мощностью около 100 мегаватт. Надо отметить, что когда построили газопровод подключения и провели реконструкцию производства на НПЗ, это была инвестиция около 8 миллионов евро, и мы ценим этот вклад", - подчеркнул член правительства Республики Сербской.РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.

https://ria.ru/20220618/energonositeli-1796367850.html

https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796364864.html

республика сербская

босния и герцеговина

сербия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика сербская, босния и герцеговина, сербия, россия