https://ria.ru/20220711/ekonomiya-1801701967.html

Италия нашла способ сэкономить газ в случае прекращения поставок из России

Италия нашла способ сэкономить газ в случае прекращения поставок из России - РИА Новости, 11.07.2022

Италия нашла способ сэкономить газ в случае прекращения поставок из России

План итальянского правительства по преодолению последствий возможного прекращения поставок российского газа предусматривает расширение использования угольных... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:00

2022-07-11T14:00

2022-07-11T14:00

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РИМ, 11 июл – РИА Новости. План итальянского правительства по преодолению последствий возможного прекращения поставок российского газа предусматривает расширение использования угольных электростанций и экономию на уличном освещении, пишет газета la Repubblica.Издание при этом отмечает, что Италия продолжает находиться на первом из трех уровней чрезвычайной ситуации в газовой сфере. В конце июня министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани заявил, что страна не нуждается в повышении уровня готовности с "предупреждения об опасности"."Чрезвычайный план правительства Драги предусматривает, что все еще действующие (угольные) электростанции, которые должны были закрыться к 2025 году, увеличат производство электроэнергии", - говорится в статье.Речь идет о шести предприятиях, которые в последние недели уже "приведены в движение", покрывая 8% нужд страны в электричестве, что вдвое превышает средний показатель последних дней.Кроме того, отсутствие поставок газа из РФ грозит временным отключением электропитания энергоемких производств, таких как цементные и сталелитейные предприятия, стекольные и керамические заводы, и привлечением стратегических запасов топлива.Другим пунктом в правительственном плане может стать сокращение уличного освещения и продолжительности подсветки исторических зданий и монументов. В бытовом плане итальянские власти, отмечает la Repubblica, "готово расширить" уже действующий температурный режим для населения на жилые помещения и частные офисы. Дело в том , что с 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не смогут включать кондиционер, если температура внутри здания окажется выше 27 градусов, что с допустимым интервалом составляет +25 градусов. В зимнее время на обогрев будет включаться только при температурах ниже +19 (+21 градус с погрешностью).В начале апреля премьер Италии Марио Драги, говоря о необходимости экономии, предложил жителям страны выбрать между "кондиционером и миром" на Украине. В понедельник итальянская Eni сообщила, что "Газпром" сегодня поставит ей газа на 11 млн кубометров меньшеПосле начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В конце июня Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%. Министр Чинголани ранее заявлял, что Италия способна достичь независимости от поставок из РФ к 2024 году.

https://ria.ru/20220711/gaz-1801661343.html

https://ria.ru/20220711/eni-1801639624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, газпром, россия