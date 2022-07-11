https://ria.ru/20220711/egipet-1801731481.html
В отелях Египта изменят правила после недавних нападений акул на туристов
В отелях Египта изменят правила после недавних нападений акул на туристов - РИА Новости, 11.07.2022
В отелях Египта изменят правила после недавних нападений акул на туристов
Отели на красноморских курортах Египта усилят меры безопасности на пляжных в свете последних инцидентов с акулами, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:37
2022-07-11T19:37
2022-07-11T19:39
туризм
туризм
новости - туризм
хургада
южный синай (мухафаза)
акулы
шарм-эш-шейх
египет
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Отели на красноморских курортах Египта усилят меры безопасности на пляжных в свете последних инцидентов с акулами, сообщает АТОР.Все прибрежные гостиницы провинций Красное море (курорты Хургада, Марса-Алам, Эль-Гуна и Сафага) и Южный Синай (там расположены Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Таба) получили циркуляр, предписывающий усилить процедуры безопасности и контроля в отношении занятий, связанных с купанием, дайвингом и снорклингом в прибрежной зоне.Работникам отелей надлежит избегать любых действий, привлекающих акул и других рыб, которые могут угрожать жизни туристов. Сотрудники обязаны предупреждать гостей о запрете бросать в воду пищевые отходы или остатки еды, поскольку это приводит к скоплению рыб и может привлечь хищников.На пляжах и понтонах должны быть установлены соответствующие таблички. Под категорическим запретом рыбалка на гостиничных территориях.Также отели должны четко обозначить буйками зоны, где можно купаться отдыхающим. Все пляжи необходимо оснастить средства первой помощи и подготовить спасателей.В случае появления акулы в прибрежной зоне, на пляжной территории должны быть установлены предупреждающие знаки и введен запрет на купание.До 15 июля в провинции Красное море в морской зоне от Эль-Гуны на севере до мыса Абу Сома на юге, введен запрет на любую морскую деятельность, включая рыбалку и дайвинг для тех, кто не имеет соответствующих лицензий.Нельзя заниматься подводным плаванием в одиночку. Правда, под контролем опытных инструкторов разрешен снорклинг на коралловых рифах внутри лагун.Эти меры должны предотвратить гибель туристов от акул и избежать инцидентов, подобных тем, что произошли 2 июля, когда две иностранки стали жертвами хищника возле курорта Сахл Хашиш, расположенного к югу от Хургады. По предварительной информации, виновником трагедии стала акула мако, которая обитает в глубинных водах. Это огромная — до пяти метров длиной — и очень быстрая рыба. Ее пока не поймали.
https://ria.ru/20220706/khurgada-1800570266.html
https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html
хургада
южный синай (мухафаза)
шарм-эш-шейх
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, хургада, южный синай (мухафаза), акулы, шарм-эш-шейх, египет, отели, пляжи, гостиницы, красное море, туристы
19:37 11.07.2022 (обновлено: 19:39 11.07.2022)
В отелях Египта изменят правила после недавних нападений акул на туристов
АТОР: отельеры Египта запрещают туристам кормить рыб и расширяют штат спасателей
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Отели на красноморских курортах Египта усилят меры безопасности на пляжных в свете последних инцидентов с акулами, сообщает
АТОР.
Все прибрежные гостиницы провинций Красное море (курорты Хургада, Марса-Алам, Эль-Гуна и Сафага) и Южный Синай (там расположены Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Таба) получили циркуляр, предписывающий усилить процедуры безопасности и контроля в отношении занятий, связанных с купанием, дайвингом и снорклингом в прибрежной зоне.
Работникам отелей надлежит избегать любых действий, привлекающих акул и других рыб, которые могут угрожать жизни туристов. Сотрудники обязаны предупреждать гостей о запрете бросать в воду пищевые отходы или остатки еды, поскольку это приводит к скоплению рыб и может привлечь хищников.
На пляжах и понтонах должны быть установлены соответствующие таблички. Под категорическим запретом рыбалка на гостиничных территориях.
Также отели должны четко обозначить буйками зоны, где можно купаться отдыхающим. Все пляжи необходимо оснастить средства первой помощи и подготовить спасателей.
В случае появления акулы в прибрежной зоне, на пляжной территории должны быть установлены предупреждающие знаки и введен запрет на купание.
До 15 июля в провинции Красное море в морской зоне от Эль-Гуны на севере до мыса Абу Сома на юге, введен запрет на любую морскую деятельность, включая рыбалку и дайвинг для тех, кто не имеет соответствующих лицензий.
Нельзя заниматься подводным плаванием в одиночку. Правда, под контролем опытных инструкторов разрешен снорклинг на коралловых рифах внутри лагун.
Эти меры должны предотвратить гибель туристов от акул и избежать инцидентов, подобных тем, что произошли 2 июля, когда две иностранки стали жертвами хищника возле курорта Сахл Хашиш, расположенного к югу от Хургады. По предварительной информации, виновником трагедии стала акула мако, которая обитает в глубинных водах. Это огромная — до пяти метров длиной — и очень быстрая рыба. Ее пока не поймали.