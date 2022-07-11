https://ria.ru/20220711/egipet-1801731481.html

В отелях Египта изменят правила после недавних нападений акул на туристов

В отелях Египта изменят правила после недавних нападений акул на туристов - РИА Новости, 11.07.2022

В отелях Египта изменят правила после недавних нападений акул на туристов

Отели на красноморских курортах Египта усилят меры безопасности на пляжных в свете последних инцидентов с акулами, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:37

2022-07-11T19:37

2022-07-11T19:39

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туризм

новости - туризм

хургада

южный синай (мухафаза)

акулы

шарм-эш-шейх

египет

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Отели на красноморских курортах Египта усилят меры безопасности на пляжных в свете последних инцидентов с акулами, сообщает АТОР.Все прибрежные гостиницы провинций Красное море (курорты Хургада, Марса-Алам, Эль-Гуна и Сафага) и Южный Синай (там расположены Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Таба) получили циркуляр, предписывающий усилить процедуры безопасности и контроля в отношении занятий, связанных с купанием, дайвингом и снорклингом в прибрежной зоне.Работникам отелей надлежит избегать любых действий, привлекающих акул и других рыб, которые могут угрожать жизни туристов. Сотрудники обязаны предупреждать гостей о запрете бросать в воду пищевые отходы или остатки еды, поскольку это приводит к скоплению рыб и может привлечь хищников.На пляжах и понтонах должны быть установлены соответствующие таблички. Под категорическим запретом рыбалка на гостиничных территориях.Также отели должны четко обозначить буйками зоны, где можно купаться отдыхающим. Все пляжи необходимо оснастить средства первой помощи и подготовить спасателей.В случае появления акулы в прибрежной зоне, на пляжной территории должны быть установлены предупреждающие знаки и введен запрет на купание.До 15 июля в провинции Красное море в морской зоне от Эль-Гуны на севере до мыса Абу Сома на юге, введен запрет на любую морскую деятельность, включая рыбалку и дайвинг для тех, кто не имеет соответствующих лицензий.Нельзя заниматься подводным плаванием в одиночку. Правда, под контролем опытных инструкторов разрешен снорклинг на коралловых рифах внутри лагун.Эти меры должны предотвратить гибель туристов от акул и избежать инцидентов, подобных тем, что произошли 2 июля, когда две иностранки стали жертвами хищника возле курорта Сахл Хашиш, расположенного к югу от Хургады. По предварительной информации, виновником трагедии стала акула мако, которая обитает в глубинных водах. Это огромная — до пяти метров длиной — и очень быстрая рыба. Ее пока не поймали.

https://ria.ru/20220706/khurgada-1800570266.html

https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html

хургада

южный синай (мухафаза)

шарм-эш-шейх

египет

красное море

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, хургада, южный синай (мухафаза), акулы, шарм-эш-шейх, египет, отели, пляжи, гостиницы, красное море, туристы