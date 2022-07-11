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Велопешеходную дорожку проложили от ж/д станции к Ржевскому мемориалу - РИА Новости, 11.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220711/dorozhka-1801688273.html
Велопешеходную дорожку проложили от ж/д станции к Ржевскому мемориалу
Велопешеходную дорожку проложили от ж/д станции к Ржевскому мемориалу - РИА Новости, 11.07.2022
Велопешеходную дорожку проложили от ж/д станции к Ржевскому мемориалу
Ржевский мемориал Советскому солдату и железнодорожную станцию соединила велопешеходная дорожка, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:16
2022-07-11T13:26
тверская область
благоустройство
игорь руденя
ржев
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ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Ржевский мемориал Советскому солдату и железнодорожную станцию соединила велопешеходная дорожка, сообщает пресс-служба регионального правительства."Это ещё один проект развития транспортной инфраструктуры у территории мемориала. Поручение по строительству объекта было дано губернатором Игорем Рудней. Как считает глава региона, создание пешеходной дорожки даст больше возможностей для людей, которые посещают памятное место", - отмечают в пресс-службеДля безопасности движения пешеходов и велосипедистов установлены дорожные знаки, перильное и барьерное ограждение, нанесена разметка. На всей дорожке сделано освещение. Также на объекте установлена система видеонаблюдения.Вдоль дорожки работает Wi-Fi, устроены площадки для кратковременного отдыха, а для удобства велосипедистов – в начале и конце объекта расположены велопарковки.Кроме пешеходной дорожки, в 2022 году на территории Ржевского района реализуется еще два объекта. В частности, ведется проектирование парадного подъезда к Ржеву со стороны трассы Москва – Рига. Продолжается начатый в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" ремонт автодороги Ржев – Сухуша.Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года, за это время его посетили около 3,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20220705/turizm-1800429441.html
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благоустройство, игорь руденя, ржев
13:16 11.07.2022 (обновлено: 13:26 11.07.2022)
 

Велопешеходную дорожку проложили от ж/д станции к Ржевскому мемориалу

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области построена велопешеходная дорожка к Ржевскому мемориалу
В Тверской области построена велопешеходная дорожка к Ржевскому мемориалу - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Ржевский мемориал Советскому солдату и железнодорожную станцию соединила велопешеходная дорожка, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это ещё один проект развития транспортной инфраструктуры у территории мемориала. Поручение по строительству объекта было дано губернатором Игорем Рудней. Как считает глава региона, создание пешеходной дорожки даст больше возможностей для людей, которые посещают памятное место", - отмечают в пресс-службе
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Для безопасности движения пешеходов и велосипедистов установлены дорожные знаки, перильное и барьерное ограждение, нанесена разметка. На всей дорожке сделано освещение. Также на объекте установлена система видеонаблюдения.
Вдоль дорожки работает Wi-Fi, устроены площадки для кратковременного отдыха, а для удобства велосипедистов – в начале и конце объекта расположены велопарковки.
Кроме пешеходной дорожки, в 2022 году на территории Ржевского района реализуется еще два объекта. В частности, ведется проектирование парадного подъезда к Ржеву со стороны трассы Москва – Рига. Продолжается начатый в 2021 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" ремонт автодороги Ржев – Сухуша.
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Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года, за это время его посетили около 3,5 миллиона человек.
 
Тверская областьБлагоустройствоИгорь РуденяРжев
 
 
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