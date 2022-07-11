10:34 11.07.2022 (обновлено: 10:36 11.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 15 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении представительства в Telegram-канале отмечается, что с 09.45 по 09.55 были обстреляны Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.
В 09.50 украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметра, указано в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.