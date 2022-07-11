https://ria.ru/20220711/donetsk-1801636649.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:34

2022-07-11T10:34

2022-07-11T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В сообщении представительства в Telegram-канале отмечается, что с 09.45 по 09.55 были обстреляны Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.В 09.50 украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметра, указано в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220711/miny-1801610405.html

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато