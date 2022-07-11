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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/donetsk-1801636649.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:34
2022-07-11T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В сообщении представительства в Telegram-канале отмечается, что с 09.45 по 09.55 были обстреляны Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.В 09.50 украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметра, указано в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220711/miny-1801610405.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, кировский район, нато
10:34 11.07.2022 (обновлено: 10:36 11.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ за десять минут выпустили по Донецку 15 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении представительства в Telegram-канале отмечается, что с 09.45 по 09.55 были обстреляны Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
08:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили 20 тяжелых мин по Донецку
В 09.50 украинские войска обстреляли Ясиноватую пятью снарядами калибром 122 миллиметра, указано в сообщении.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 23:35Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаКировский районНАТО
 
 
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