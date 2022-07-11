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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/donetsk-1801608790.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:15
2022-07-11T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
08:15 11.07.2022 (обновлено: 08:27 11.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрелов населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
00:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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