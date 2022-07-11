https://ria.ru/20220711/donetsk-1801608790.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:15

2022-07-11T08:15

2022-07-11T08:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 6 снарядов калибра 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Марьинка - город Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220711/novobakhmutovka-1801596223.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика