https://ria.ru/20220711/donbass-1801760858.html
Украинские войска снова обстреляли Михайловку
Украинские войска снова обстреляли Михайловку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Михайловку
Украинские войска выпустили в понедельник в 16.30 мск пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:03
2022-07-11T17:03
2022-07-11T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник в 16.30 мск пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220711/obstrel-1801730455.html
украина
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, сша, нато
Украинские войска снова обстреляли Михайловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Михайловке пять снарядов