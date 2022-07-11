https://ria.ru/20220711/donbass-1801760858.html

Украинские войска снова обстреляли Михайловку

Украинские войска снова обстреляли Михайловку - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Михайловку

Украинские войска выпустили в понедельник в 16.30 мск пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:03

2022-07-11T17:03

2022-07-11T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

сша

нато

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник в 16.30 мск пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220711/obstrel-1801730455.html

украина

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика, сша, нато