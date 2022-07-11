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Украинские войска снова обстреляли Михайловку - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/donbass-1801760858.html
Украинские войска снова обстреляли Михайловку
Украинские войска снова обстреляли Михайловку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Михайловку
Украинские войска выпустили в понедельник в 16.30 мск пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:03
2022-07-11T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сша
нато
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник в 16.30 мск пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220711/obstrel-1801730455.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, сша, нато
17:03 11.07.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Михайловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Михайловке пять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник в 16.30 мск пять снарядов калибром 155 миллиметров по Михайловке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Украинские войска обстреляли Озеряновку и Широкую Балку в ДНР
 
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