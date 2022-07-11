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ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/donbass-1801621726.html
ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье
ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье - РИА Новости, 11.07.2022
ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье
Ракеты комплекса "Точка-У" украинских войск, которые силы противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили над Луганском, были нацелены на ТЭС в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:43
2022-07-11T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Ракеты комплекса "Точка-У" украинских войск, которые силы противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили над Луганском, были нацелены на ТЭС в городе Счастье и элеватор, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны."Вчера вечером был зафиксирован пуск тактического ракетного комплекса "Точка-У" по территории республики. Благодаря слаженным действиям противовоздушной обороны эти ракеты были сбиты. Удары целенаправленно наносились не по военным объектам, а по критически важным объектам инфраструктуры Луганской Народной Республики. Прежде всего Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобожденные территории, и Центральный элеватор ЛНР, куда должно свозиться зерно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216337.html
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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия
09:43 11.07.2022
 
ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье

Народная милиция ЛНР: Киев планировал нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛуганская тепловая электростанция в городе Счастье в ЛНР
Луганская тепловая электростанция в городе Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Луганская тепловая электростанция в городе Счастье в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Ракеты комплекса "Точка-У" украинских войск, которые силы противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили над Луганском, были нацелены на ТЭС в городе Счастье и элеватор, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны.
"Вчера вечером был зафиксирован пуск тактического ракетного комплекса "Точка-У" по территории республики. Благодаря слаженным действиям противовоздушной обороны эти ракеты были сбиты. Удары целенаправленно наносились не по военным объектам, а по критически важным объектам инфраструктуры Луганской Народной Республики. Прежде всего Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобожденные территории, и Центральный элеватор ЛНР, куда должно свозиться зерно", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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