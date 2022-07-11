https://ria.ru/20220711/donbass-1801621726.html
ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье
ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье - РИА Новости, 11.07.2022
ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье
Ракеты комплекса "Точка-У" украинских войск, которые силы противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили над Луганском, были нацелены на ТЭС в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:43
2022-07-11T09:43
2022-07-11T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787422548_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0797e9e21dfb3c502df6a412e12a22cc.jpg
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Ракеты комплекса "Точка-У" украинских войск, которые силы противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили над Луганском, были нацелены на ТЭС в городе Счастье и элеватор, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны."Вчера вечером был зафиксирован пуск тактического ракетного комплекса "Точка-У" по территории республики. Благодаря слаженным действиям противовоздушной обороны эти ракеты были сбиты. Удары целенаправленно наносились не по военным объектам, а по критически важным объектам инфраструктуры Луганской Народной Республики. Прежде всего Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобожденные территории, и Центральный элеватор ЛНР, куда должно свозиться зерно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216337.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787422548_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e1112de92b252341bc67f81f1fbcac8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия
ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье
Народная милиция ЛНР: Киев планировал нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье