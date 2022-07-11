https://ria.ru/20220711/donbass-1801621726.html

ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье

ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье - РИА Новости, 11.07.2022

ВСУ планировали нанести удар по ТЭС и элеватору в Счастье

Ракеты комплекса "Точка-У" украинских войск, которые силы противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили над Луганском, были нацелены на ТЭС в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:43

2022-07-11T09:43

2022-07-11T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Ракеты комплекса "Точка-У" украинских войск, которые силы противовоздушной обороны Луганской Народной Республики сбили над Луганском, были нацелены на ТЭС в городе Счастье и элеватор, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что над Луганском сработала система противовоздушной обороны."Вчера вечером был зафиксирован пуск тактического ракетного комплекса "Точка-У" по территории республики. Благодаря слаженным действиям противовоздушной обороны эти ракеты были сбиты. Удары целенаправленно наносились не по военным объектам, а по критически важным объектам инфраструктуры Луганской Народной Республики. Прежде всего Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобожденные территории, и Центральный элеватор ЛНР, куда должно свозиться зерно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216337.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, россия