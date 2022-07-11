https://ria.ru/20220711/donbass-1801612736.html

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 454 боеприпаса по 13 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:07

2022-07-11T09:07

2022-07-11T09:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 454 боеприпаса по 13 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК."За истекшие сутки Представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинскими военными было выпущено 454 различных боеприпасов."Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Новоселовка, Верхнеторецкое, Доломитное, Михайловка, Пантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20220710/obstrel-1801589418.html

https://ria.ru/20220711/donetsk-1801608790.html

украина

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика