https://ria.ru/20220711/donbass-1801612736.html
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 454 боеприпаса по 13 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:07
2022-07-11T09:07
2022-07-11T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 454 боеприпаса по 13 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК."За истекшие сутки Представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинскими военными было выпущено 454 различных боеприпасов."Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Новоселовка, Верхнеторецкое, Доломитное, Михайловка, Пантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка", - указано в сообщении.
https://ria.ru/20220710/obstrel-1801589418.html
https://ria.ru/20220711/donetsk-1801608790.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика
09:07 11.07.2022 (обновлено: 09:12 11.07.2022)
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по территории республики 454 боеприпаса за сутки