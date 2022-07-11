Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/donbass-1801612736.html
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 454 боеприпаса по 13 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:07
2022-07-11T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791704787_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_fafb90d793a81591f0db12d1ae193d04.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 454 боеприпаса по 13 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК."За истекшие сутки Представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что украинскими военными было выпущено 454 различных боеприпасов."Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Новоселовка, Верхнеторецкое, Доломитное, Михайловка, Пантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка", - указано в сообщении.
https://ria.ru/20220710/obstrel-1801589418.html
https://ria.ru/20220711/donetsk-1801608790.html
украина
донецк (днр)
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791704787_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_a5739ed9f81b408f77a1aa1ff481c205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика
09:07 11.07.2022 (обновлено: 09:12 11.07.2022)
 
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по территории республики 454 боеприпаса за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка
Сотрудник МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС ДНР работают на месте обстрела ВСУ жилого сектора в Буденновском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 454 боеприпаса по 13 населенным пунктам, сообщает представительство республики в СЦКК.
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 22:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Отмечается, что украинскими военными было выпущено 454 различных боеприпасов.
"Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Новоселовка, Верхнеторецкое, Доломитное, Михайловка, Пантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка", - указано в сообщении.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
08:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецк (ДНР)ГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала