https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html

"Столкнулись со страшным". Что говорят в ДНР о боях на фронте

"Столкнулись со страшным". Что говорят в ДНР о боях на фронте - РИА Новости, 11.07.2022

"Столкнулись со страшным". Что говорят в ДНР о боях на фронте

В Амвросиевском реабилитационном центре спасают тяжелораненых бойцов ДНР. Благодаря усилиям специалистов, на ноги встают даже те, кто был прикован к инвалидному РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:00

2022-07-11T08:01

специальная военная операция на украине

мариуполь

здоровье - общество

донбасс

петровский район

общество

спецоперация

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ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости, Мария Марикян. В Амвросиевском реабилитационном центре спасают тяжелораненых бойцов ДНР. Благодаря усилиям специалистов, на ноги встают даже те, кто был прикован к инвалидному креслу. О том, как им помогают и что говорят сами пациенты, — в репортаже РИА Новости."Вооружены до зубов"— У Алексея сдвиги — на днях он поднял правую ногу! Аплодировали ему всем центром!Санитарка Евгения гордится успехами подопечного — боец получил множественные осколочные ранения три месяца назад на Запорожье. Шансы выжить были минимальные, но он выкарабкался. В инвалидном кресле, не разговаривает — из-за повреждений мозга. Однако все понимает.Курс реабилитации — 21 день. Могут и задержать — Алексей здесь уже месяц. Движение в ногах — большой прорыв, считают врачи. Прогнозы хорошие — со временем встанет. Пока работает над мелкой моторикой: перебирает кофейные зерна, отделяет рис от гречки. Компанию ему обычно составляет Юрий Лихатский, у него тоже осколочное, повредило шейные позвонки. Руки частично обездвижены. Когда его привезли, не мог шагу ступить без трости. Теперь обходится без нее."Медленно, но верно приближаемся к цели — выздоровлению, — улыбается солдат. — Служу в сотой бригаде. Мы как-то сталкивались с наемниками. Откуда они, не скажу точно, однако вооружены были до зубов. Ранили меня в Марьинке. Три улицы зачистили, в четвертой наткнулись на украинцев. Начали перекидываться гранатами… В группе было семеро, выжили только двое".Юрий родом из Северодонецка. В 2015-м отправился в Луганск, чтобы вступить в ополчение. С трудом, но прошел блокпост в городе Счастье (в то время на подконтрольной Киеву территории). "Родные не поняли меня. Они придерживаются той стороны, — разводит руками. — Что делать, возможно, с годами мы наладим связь".Ему хотелось бы вернуться в строй, но нужно восстановиться. Та же проблема с моторикой и у Александра (имя изменено по его просьбе). Его "вытянули" в поликлинике, как раны зажили — отпустили. "А руку надо разрабатывать, требуются специальные процедуры, — говорит он. — Здесь я всего пару недель и уже чувствую улучшения".Его ранило под Мариуполем. "И двухсотые были, и трехсотые, — вздыхает Александр. — Сталкивались с азовцами. Страшные люди — ничего не боялись. Выходили отстреливаться в абсолютно открытую местность. Получив тяжелое ранение, продолжали рваться в бой — как ни в чем не бывало".Спокойная атмосфераАмвросиевский реабилитационный центр уникален для Донбасса. Близкий по уровню — в Петровском районе Донецка. Однако там ежедневные обстрелы."Однажды в окно залетел осколок от снаряда. Были раненые", — вспоминает Сергей, побывавший в том центре. Его контузило весной в Мариуполе. Возникли осложнения — на сердце. Лечили в разных больницах — без результатов. А здесь — спокойно, "оттого и полегчало".До Амвросиевки от столицы ДНР — 80 километров. Канонады не слышно. К тому же место живописное — рядом пруд, вокруг лес. "Хоть тут можно выдохнуть. В Петровском районе особо не расслабишься, — добавляет Сергей. — Рядом еще и азовцев лечили. К врачам вопросов нет — это их работа. Но было как-то не по себе".Каждый пациент сперва проходит психологический тест. Некоторые очень подавлены из-за потери конечности. Таким стараются побыстрее поднять настроение. Массажи, физиотерапия, электролечение, механотерапия — курс составляют индивидуально. Пока тут всего 18 мест.Он по личному опыту знает, насколько важна качественная реабилитация. В конце 1980-х отслужил в дивизии имени Дзержинского. Был миротворцем в Нагорном Карабахе. Там контузило, повредил ногу и позвоночник. "В основе нашей системы — советская школа. Я на себе ощутил ее эффективность", — подчеркивает медик.После "срочки" получил диплом невропатолога. В первые годы войны в Донбассе работал в поликлинике — врачей не хватало, а пациентов было много. В 2016-2017-м служил в батальоне "Чечен" полка специального назначения главы ДНР Александра Захарченко. Там познакомился с супругой — Еленой Андреевой. Тогда она была начальником штаба батальона, теперь — директор центра.Трофеи бойцовТри года назад, объединившись с центром "Звезда" Дарьи Федько, Белецкие начали принимать бойцов. Построенное еще в 1906-м здание арендуют у районной администрации. Госпиталь тут однажды уже был — в 1943-м. Затем — пионерлагерь. В 1990-е все забросили. Приложив немало усилий, супруги навели порядок."У нас даже есть небольшое хозяйство — держим кур. В пруду можно наловить карасей. Пытаемся создать максимально уютную и комфортную атмосферу, — продолжает врач. — Один из наших пациентов после контузии не спал двенадцать дней. У нас уснул на вторые сутки. Так крепко, что мы забеспокоились".Бойцы делятся трофеями с музеем, который здесь же. Украинский флаг с памятными надписями, оружие с "Азовстали", тубус от NLAW, ракета, которую обезвредил один из пациентов. Есть обломки "Точки-У", сбитой недавно над Амвросиевкой. Осколки упали в 150 метрах от дома Белецких.На стене — система бесперебойной подачи пулеметной ленты "Скорпион". Принадлежала племяннику главврача Кириллу. Он погиб 25 марта — обеспечивал проход для мирных. Азовцы, переодевшиеся в гражданское, убили всех в его группе.Новая профессия"За музеем — "зимний сад", — указывает Белецкий на зал с панорамными окнами. — Нарды, музыкальные инструменты, книги. В общем, комната эмоциональной разгрузки".В глаза бросаются чучела птиц. Врач объясняет: в центре можно освоить профессию таксидермиста. "Между прочим, хорошо оплачиваемая работа. Представьте, боец потерял ноги — как кормить семью? А за чучело волка платят 70 тысяч рублей".Обучает редкому ремеслу Виталий. Интересуются многие, но лишь семеро за три года занялись этим всерьез. На одну птицу уходит час-два. "Внутри сперва нужно очистить, обработать специальными средствами. Заполняю простой морской ламинарией — хорошо держит форму", — рассказывает мастер. Еще он знакомит со столярным и кузнечным делом.Правда, сейчас пациенты предпочитают рыбалку. Все, кто с передовой, не очень общительные."Бывает, остро реагируют, если я предлагаю просто придержать дверь: "Я сам, я смогу". Они еще не смирились с тем, что ранены", — объясняет санитарка Евгения.В целом на реабилитацию уходят годы — те, кого тяжело ранило пять-восемь лет назад, теперь куда общительнее. Всего через центр прошло 700 бойцов. Больше половины вернулись в строй. А трое колясочников встали на ноги.Попасть сюда непросто — очередь расписана до декабря. Осенью планировали открыть второй корпус на 60 пациентов, с более широким перечнем медуслуг. Однако проект временно заморозили — не хватает 74 миллионов рублей.Список тех, кому нужна помощь, растет. И чем раньше приступить к лечению, тем больше шансов восстановиться.

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мариуполь, здоровье - общество, донбасс, петровский район, общество, спецоперация